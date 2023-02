Gianluca Gobbi, chi è l’ispettore capo Parisi in Fiori sopra l’inferno: vita privata, moglie, figli

Chi è Gianluca Gobbi, attore milanese volto dell’ispettore capo Parisi in Fiori sopra l’inferno. Nel corso della sua lunga carriera recitativa ha lavorato tra cinema, teatro e televisione. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Gianluca Gobbi, vita privata e carriera dell’attore milanese

Nato a Milano il 12 ottobre 1974, Gianluca Gobbi ha 48 anni ed è un noto attore italiano con esperienza tra cinema, teatro e televisione. Comincia la sua formazione attoriale al Teatro Stabile di Genova, dove si diploma nel 1996. Dopo una serie di ruoli teatrali, Gobbi fa il suo debutto sul grande schermo nel 1997, nella commedia di Davide Ferrario Tutti giù per terra. Negli anni successivi continua a lavorare con Ferrario in Figli di Annibale, Guardami e Tutta colpa di Giuda. Trova inoltre spazio in altre pellicole cinematografiche di Carlo Vanzina come Quello che le ragazze non dicono, E adesso sesso, In questo mondo di ladri, e in molte altre di noti registi come Alessandro D’Alatri con La febbre, e Nanni Moretti, con Habemus Papam. Nel 2022 ha lavorato con il regista Michele Placido e recitato con Riccardo Scamarcio in L’ombra di Caravaggio.

Nel corso della sua carriera non abbandona mai il teatro, recitando in grandi classici come I Tre Moschettieri, Aspettando Godot, Moby Dick e Morte di un commesso viaggiatore. Trova inoltre molto successo sul piccolo schermo, ottenendo ruoli di spicco in molte serie televisive. Tra queste ricordiamo I Cesaroni, Suburra – La serie, L’alligatore, Mental e Nero a metà.

Gianluca Gobbi è l’ispettore capo Parisi in Fiori sopra l’inferno

Nel 2023 Gianluca Gobbi è uno degli attori principali della serie tv Rai Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia. L’attore ragusano interpreta l’ispettore capo Giacomo Parisi, superiore della protagonista, la profiler Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci). La serie, ispirata all’omonimo romanzo di Ilaria Tuti, segue i tentativi di Battaglia di scovare un killer nascosto tra le Dolomiti, il tutto mentre la profiler lotta contro i primi sintomi della malattia di Alzheimer.

View this post on Instagram A post shared by Gianluca Gobbi (@gianlucagobbi)

Vita privata: moglie, figli, Instagram

Non si hanno molte informazioni circa la vita privata di Gianluca Gobbi, né su sua moglie né su suoi eventuali figli. Il suo profilo Instagram ha un discreto seguito di circa 3mila follower ed è dedicato principalmente alla sua carriera attoriale.

LEGGI ANCHE: Giuseppe Spata, chi è l’ispettore Marini in Fiori sopra l’inferno: fidanzata, film, Instagram