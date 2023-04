Immobile, incidente tra la sua automobile e il tram: come sta il calciatore e quali sono state le cause

Immobile, incidente terribile che per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. Da accertare ora la dinamica dell'impatto.

Immobile, incidente: tanta paura ma per fortuna non ci sono state conseguenze gravi per i passeggeri del tram e dell’auto del calciatore. Intanto, ecco quali sono le condizioni e come è stata la dinamica dell’impatto.

Immobile, incidente tra la sua automobile e il tram: come sta il calciatore

Una tranquilla domenica mattina si è trasformata in un evento di cronaca e ha sfiorato la tragedia. La vicenda ha avuto luogo a Roma e ha coinvolto un giocatore della Lazio, per la precisione Ciro Immobile. È accaduto intorno alle ore 8 del 16 Aprile, quando l’auto dell’attaccante – una Land Rover Defender – si è scontrata contro il tram numero 19, nei dintorni di Piazza Cinque Giornate, in prossimità dello Stadio Olimpico. Il veicolo, secondo quanto detto dal calciatore, è passato con il semaforo rosso e ben otto passeggeri hanno presentato ferite, seppur lievi.

Il giocatore ha riportato “un trauma distorsivo della colonna vertebrale e la frattura composta dell’XI costola destra. Le condizioni sono al momento buone. Il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma”, si legge in un comunicato stampa diffuso dalla Lazio. Una delle due figlie è stata portata al Bambino Gesù per accertamenti. Il macchinista del tram è invece stato condotto in un altro ospedale, l’Umberto I, ma subito dimesso con una prognosi di 7 giorni. Non ha riportato grossi problemi. Stessa sorte per sette degli otto passeggeri rimasti lievemente feriti. Per l’altro (una signora) ci sarebbe invece una frattura a un braccio. “Una botta incredibile. Ho pensato solo a proteggere le mie bambine. Un incubo, ho temuto per loro. Per fortuna sia noi che il conducente del tram siamo qui a parlarne“, ha raccontato agli amici Immobile.

Quali sono state le cause

Le versioni sono diverse e le cause devono ancora essere accertate nei dettagli. “Ci sarà il tempo per capire la dinamica dell’incidente: sono state acquisite le testimonianze dalla Polizia municipale, in particolare di un testimone che era fermo al rosso e che ha visto la dinamica. L’urto è stato molto forte: l’auto ha urtato il tram che ha sviato dai binari“. Ha commentato alle agenzie di stampa l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patané.

“Il tram – ricorda l’assessore – pesa 18 tonnellate e in quel punto il carrello è uscito dal binario ed è andato sopra il rilievo. Il carrello in quel punto pesa sei tonnellate. In questo momento però non mi sento di dare responsabilità all’uno o all’altro, lo deve accertare la Polizia municipale, magari con eventuali video”. L’urto, riporta ancora Patané, è avvenuto tra “la parte anteriore destra del suv e quella anteriore sinistra del tram”. Il Codacons, intanto, ha chiesto che venga aperta un’inchiesta su quanto accaduto.

LEGGI ANCHE: Theo Hernandez insultato dai tifosi napoletani sui social: attacchi e minacce vergognose al giocatore del Milan