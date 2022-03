Chi è Riccardo Scamarcio: film, fidanzata, figlia, Angharad Wood

Riccardo Scamarcio è un attore e produttore cinematografico. Il suo ultimo lavoro è il film L’ombra del giorno, interpretato insieme a Benedetta Porcaroli.

Chi è Riccardo Scamarcio

Riccardo Scamarcio, originario di Andria, è nato il 13 novembre 1979. Attore e produttore cinematografico. Figlio di Irene Petrafesa, pittrice, e di Emilio, rappresentante di alimenti, ha vissuto in Puglia fino a quando era maggiorenne. Da ragazzo era un giovane “ribelle” e questo lo portò a cambiare diversi istituti, portandolo poi a ritirarsi definitivamente.

Tuttavia la passione per il cinema lo spinse a conseguire il diploma in ragioneria per poi seguire la sua strada verso il mondo dello spettacolo. Nel 2001 partecipò alle serie televisiva Ama il tuo nemico 2 e Compagni di Scuola andate in onda su Rai 2, che furono i suoi trampolini di lancio per farsi notare. Il film che senza dubbio lo ha lanciato ancora di più verso il successo sono stati Tre Metri sopra il Cielo e Baciami ancora.

Nel film Il sapore del successo ha poi recitato la parte del cuoco insieme a Bradley Cooper.

Fidanzata

Il suo ultimo film L’Ombra del Giorno gli ha fatto conoscere sul set la sua attuale fidanzata Benedetta Porcaroli, con la quale ha deciso di ufficializzare la relazione. “Sì stiamo bene insieme” ha poi confessato la ragazza a Grazia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Porcaroli (@bennipi) L’attrice è diventata popolare grazie ad una parte nel film “Perfetti Sconosciuti” di Paolo Genovese e rispetto a Scamarcio (che ha 24 anni) lei ne ha 23. Ex compagna e figli Riccardo Scamarcio, prima di stare con Benedetta Porcaroli, ha avuto una storia d’amore con la manager inglese Angharad Wood, dalla quale ha avuto la figlia Emily.

Curiosità