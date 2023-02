Giuseppe Spata, chi è l’ispettore Marini in Fiori sopra l’inferno: fidanzata, film, Instagram

Chi è Giuseppe Spata, attore siciliano volto dell’ispettore Marini in Fiori sopra l’inferno. Nel mondo del cinema dal 2015, ha recitato in molte serie tv di successo. Scopriamo qualche informazione in più sulla sua carriera e vita privata.

Chi è Giuseppe Spata: vita privata, carriera e film dell’attore siciliano

Nato a Ragusa il 3 settembre 1993, Giuseppe Spata ha 29 anni ed è un attore siciliano in ascesa, già apparso in molte serie tv di successo. Fin da giovane appassionato alla recitazione, ha mosso i suoi primi passi nel settore in molti laboratori teatrali della sua città. Dopo il diploma si sposta a Londra, per poi trasferirsi a Roma nel 2013 per studiare alla scuola di recitazione di Gisella Burinato.

Fa il suo esordio al cinema nel 2015, in Soldato semplice di Paolo Cevoli, commedia ambientata ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Nel corso della sua carriera, Spata appare al cinema in altre due pellicole: Leonora addio di Paolo Taviani e Stranizza d’amuri di Giuseppe Fiorello. Ha più fortuna sul piccolo schermo, dove ottiene ruoli in molte serie tv di successo. Ha recitato in Come fai sbagli, La mafia uccide solo d’estate – Parte II, Svegliati amore mio e Tutta colpa di Freud.

Giuseppe Spata è l’ispettore Marini in Fiori sopra l’inferno

Nel 2023 Giuseppe Spata è uno degli attori principali della serie tv Rai Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia. L’attore ragusano interpreta l’ispettore Giuseppe Marini, giovane investigatore al suo primo incarico ad Udine che lavora insieme alla protagonista, la profiler Teresa Battaglia (Elena Sofia Ricci). La serie, ispirata all’omonimo romanzo di Ilaria Tuti, segue i tentativi di Battaglia di scovare un killer nascosto tra le Dolomiti, il tutto mentre la profiler lotta contro i primi sintomi della malattia di Alzheimer.

LEGGI ANCHE: Gianluca Gobbi, chi è l’ispettore capo Parisi in Fiori sopra l’inferno: vita privata, moglie, figli

Vita privata: fidanzata, profilo Instagram

Si sa ancora molto poco circa la vita privata di Giuseppe Spata, che finora è riuscito a proteggere familiari ed eventuali compagne dalla luce dei riflettori. Finora non ha mai parlato di fidanzate o di passati legami sentimentali. Il suo profilo Instagram ha un buon seguito, oltre 10mila follower, ma è dedicato soprattutto alla sua carriera nel cinema e nella tv.