Letizia Battaglia, prima fotoreporter italiana famosa in tutto il mondo grazie ai suoi scatti. Ma chi era suo marito? Cosa sappiamo della sua vita privata? Quella di Letizia Battaglia è stata una vita caratterizzata anche da una lotta di emancipazione femminile sia nei confronti del marito sia nei confronti di se stessa e dell’affermarsi come fotografa in un’Italia dove questo lavoro era ancora prettamente maschile.

Chi era il marito di Letizia Battaglia

Per quanto riguarda il marito di Letizia Battaglia, non sappiamo moltissimo in merito alla loro vita privata. Sappiamo però che Letizia ha parlato del suo rapporto con il marito in occasione di una intervista a Vanity Fair, dove ha voluto rimarcare quello che è stato il suo rapporto con lui. Sappiamo che Letizia si era sposata all’età di 16 anni ma lui le sparò dopo averla trovata con un altro.

Il rapporto travagliato con il marito

“Per l’opinione pubblica mio marito mi amava molto – ha raccontato a Vanity Fair – però era un amore limitato: non pensava che era meglio che io studiassi, lavorassi, anziché stare lì senza far niente con i bei vestiti addosso e i gioielli. Non era cattivo, però cercava una mogliettina che cucinava e metteva il sale bene sulle cose. Non mi voleva male, mi voleva tutta per sé. Ci siamo lasciati, ma quando poi si ammalò lo andavo a trovare e lui era felice, alla fine siamo stati amici”.

Letizia Battaglia, per porre fine al suo matrimonio, è stata in psicoanalisi per due anni fino a che all’età di 38 anni, trovò la forza di trasferirsi a Milano per cambiare completamente vita.