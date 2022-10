Oroscopo Branko settimanale 31 ottobre-6 novembre, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 31 ottobre al 6 novembre per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi freddi giorni autunnali? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l’oroscopo settimanale 31 ottobre-6 novembre, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo televisivo per la prossima settimana.

Scopriamo l’oroscopo settimanale di Branko secondo il suo libro, il Calendario astrologico 2022 di Branko, con le dritte sul futuro dal 31 ottobre al 6 novembre.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 31 ottobre-6 novembre

Amore, passione e nuovi incontri per i nati nell’Ariete nei prossimi giorni. Le tante difficoltà che emergeranno vi renderanno più vulnerabili ed emotivi. Non abbiate paura di aprirvi ed accogliete i vostri sentimenti.

Un amico che non sentite da molto potrebbe arrivare in vostro soccorso.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 31 ottobre-6 novembre

La testardaggine è nemica dei nati nel Toro. Le stelle vi sono contrarie e all’orizzonte potrebbero esserci importanti cambiamenti. Siate più flessibili e state attenti a non impuntarvi. Non ha senso essere ostinati, cercate di adattarvi alla nuova situazione. Solo in questo modo riuscirete a ritrovare un po’ di serenità.

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 31 ottobre-6 novembre

Rivali in arrivo per i nati nei Gemelli, che dovranno essere bravi a controllare le proprie emozioni. Vi sentite minacciati e avete bisogno di conferme e le cercate nelle sfide e nei rapporti con gli altri. Attenti a non esagerare e rispettate i limiti di chi vi circonda. L’amore per voi è un toccasana: si aprirà un nuovo capitolo per il vostro cuore.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 31 ottobre-6 novembre

Le cose cominciano finalmente ad andare meglio per i nati nel Cancro, sotto torchio nelle ultime settimane. Avrete finalmente del tempo per rifiatare, ma le difficoltà degli ultimi giorni pesano ancora su di voi. Vi sentite nervosi, scontrosi e impulsivi, potrebbe scapparvi una parola di troppo. Lasciatevi alle spalle i problemi e pensate a rigenerarvi.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 31 ottobre-6 novembre

Settimana altalenante per i nati nel Leone. Da un lato vi sentite finalmente liberi, pronti ad andare ovunque e a fare qualsiasi cosa senza limiti.

Dall’altro la vostra emotività è alle stelle, sarà facile farvi imbestialire. Attenti a non fare decisioni avventate: forse è il caso di rinviare questioni importanti a quando sarete più tranquilli.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 31 ottobre-6 novembre

Tanta emozione e nervosismo nella vita dei nati nella Vergine in questi giorni. Traboccate sentimenti forti e ciò può essere la vostra forza e la vostra debolezza. La vostra passione vi aiuterà a raggiungere obiettivi importanti, soprattutto i primi di novembre.

Ma potreste sentirvi frustrati se non troverete un modo di incanalare il vostro ardore.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 31 ottobre-6 novembre

Settimana all’insegna del batticuore per i nati nella Bilancia. Un nuovo amore potrebbe incrociare il cammino dei single, mentre le coppie godranno di rinnovata passione. Non è il momento di esitare, lasciatevi guidare dai vostri sentimenti, senza bugie e senza giochetti. Osate di più e il vostro coraggio verrà ripagato.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 31 ottobre-6 novembre

Grandi soddisfazioni in arrivo in questi giorni per i nati nello Scorpione. È il momento di rimboccarsi le maniche e giocarsi il tutto e per tutto. Sul lavoro avete tutto sotto controllo, è ora di spingere l’acceleratore e portare a casa il risultato. Avete le stelle dalla vostra parte e le capacità per riuscire: sta a voi sfruttare al meglio le vostre risorse.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 31 ottobre-6 novembre

Si apre un periodo traballante per i nati nel Sagittario. Sempre a metà strada tra la scelta più logica e la scelta di cuore, vi sentite persi e confusi. Per scacciare i dubbi l’unica soluzione è ascoltare se stessi, non prendete una decisione in cui non credete fino in fondo. Consolatevi con l’amore e cercate supporto da chi vi sa capire.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 31 ottobre-6 novembre

Momenti di relax e riconnessione in arrivo per i nati nel Capricorno. Avrete l’occasione di riaccendere amori e amicizie che credevate persi. Godetevi questi giorni in compagnia e rinvigorite questi rapporti, ma attenti all’eccesso di gelosia. Sul lavoro, siate pronti a negoziare, piegatevi senza spezzarvi.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 31 ottobre-6 novembre

Alcuni ostacoli di troppo nel futuro dei nati nell’Acquario. I vostri programmi potrebbero subire frenate inaspettate. Per quanto riguarda gli affari siate cauti e non fidatevi a scatola chiusa: sempre meglio cercare conferme. Per il resto, accogliete un po’ di imprevedibilità nella vostra vita. Non è sempre possibile avere tutto sotto controllo.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 31 ottobre-6 novembre

Nuovi progetti e nuove passioni per i nati nei Pesci nei prossimi giorni. Vi sentite più sereni e più stabili grazie ad alcuni recenti successi. Siete però ancora pieni di entusiasmo e forse privi di un obiettivo in cui incanalarlo. Potreste iniziare a sentire il bisogno di una nuova sfida. In amore, vi sentite arditi e pronti ad osare.