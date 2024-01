GF, Ciro Petrone torna come ospite? “Ho già chiesto di rientrare”

GF 2023-24, Ciro Petrone propone il ritorno come ospite: “Ho già chiesto di rientrare”. L’attore napoletano ha ammesso il suo desiderio di tornare nella casa più spiata d’Italia: “Hanno bisogno di qualcuno che dica sempre la sua”.

GF 2023-24, Ciro Petrone ritorna come ospite? La proposta dell’attore

In una recente intervista concessa a CasaChi, l’attore napoletano ed ex gieffino Ciro Petrone ha confessato di essere molto interessato a tornare nella casa del Grande Fratello 2023-24. Tra i concorrenti più apprezzati di questa edizione, Petrone ha deciso di ritirarsi lo scorso novembre, sfiancato fisicamente e psicologicamente dall’esperienza. Ora, mesi dopo il suo addio, l’attore sembra pronto a rientrare in casa non come concorrente ma come ospite: “Se rientrerei nella Casa? Non vi nascondo che già l’ho chiesto. Ho fatto questa proposta di farmi rientrare come ospite una o due settimane nella Casa“. A sua detta il suo rientro potrebbe scuotere un po’ gli animi e creare dinamiche interessanti tra i concorrenti: “Mi darebbe la possibilità di riaccendere gli animi e il fuoco. Dentro lo sai che io la mia non me la tengo mai e la dico sempre. E in Casa ne hanno bisogno di uno che dice la sua sempre. Quindi lancio questo appello. Fatemi rientrare come ospite”.

L’addio a novembre, i motivi dietro il ritiro: “Ho superato i miei limiti, non ce la faccio più”

Ciro Petrone, nonostante il forte supporto del pubblico a casa, aveva deciso di lasciare il programma lo scorso novembre, ormai troppo stanco per continuare: “Io ho cercato di superare, sono passate settimane”. Dopo oltre due mesi all’interno della casa del GF, l’attore non si sentiva più se stesso: “Il problema è fisico. Non dormo bene, sto nervoso, non sono me stesso. Non è giusto stare qui nel rispetto di tutti. Ho superato tutti i miei limiti. Sono qui da 70 giorni, penso di aver dato quello che potevo. Sono arrivato a un punto in cui non ce la faccio più“.