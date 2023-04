Morto Arrigo Vecchioni, il secondo figlio di Roberto

Essere genitori non è semplice, soprattutto quando bisogna affrontare le difficoltà della vita. È morto Arrigo Vecchioni, figlio di Roberto (famoso cantautore italiano). La famiglia ne ha dato il triste annuncio, stringendosi a questa dolorosa scomparsa.

Arrigo Vecchioni è morto, lo annuncia la famiglia

Il dolore più grande per un padre e per una madre è quello di dover dire addio ad un figlio. Il ciclo della vita, spesso, è crudele perché non permette ai figli di piangere per la scomparsa dei propri genitori e inverte un po’ il quadro. Questa volta è toccato a Roberto Vecchioni soffrire per il decesso del figlio, Arrigo, venuto al mondo durante il matrimonio con Daria Colombo. A dare l’annuncio è stata la stessa famiglia che, attraverso un post su Instagram, ha confermato la morte e ha domandato rispetto.

Secondo di quattro figli, Arrigo era malato e già da tempo non evidenziava segni di ripresa. Per questo il cantatutore, sotto il post di Instagram, ha voluto scrivere: “Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace“.

Erano sconosciute le condizioni di salute del figlio, dato che non era mai trapelato nulla. Il triste annuncio è così inatteso per tutti gli altri, meno per la famiglia e i cari. Seppur fosse quasi previsto, Roberto Vecchioni non può che soffrire per aver perso uno dei suoi amati figli, un dolore che non si può spiegare.

Arrigo era il secondo dei quattro figli, il “maggiore” se si pensa ai tre nati durante il rapporto con Daria Colombo. La prima figlia – Francesca – è nata dall’unione con Irene Bozzi, mentre con Daria sono venuti al mondo (dal 1981 in poi) Arrigo, Carolina ed Edoardo.

La scomparsa di un figlio è ciò che mai si augurerebbe ad un genitore.

LEGGI ANCHE: Francesca Vecchioni, chi è: vita privata, coming out, figlie, associazione.