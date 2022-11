GF Vip, Pamela Prati e l’attrazione per Marco Bellavia: “Era sempre dalla mia parte”

GF Vip, Pamela Prati parla della sua attrazione per Marco Bellavia: “Come se lo conoscessi da tempo, era sempre dalla mia parte”. La showgirl dichiara di sentire la mancanza dell’ex conduttore di Bim Bum Bam e spera in un suo ritorno nella casa.

Pamela Prati continua a parlare apertamente dei sentimenti che prova per Marco Bellavia. La showgirl ha dichiarato di avere molta nostalgia dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, ritiratosi dal Grande Fratello Vip 7 dopo aver subito atti di bullismo da alcuni concorrenti.

Durante una conversazione in confidenza con i nuovi arrivati Luca Onestini e Sarah Altobello, la Prati ha confessato di pensare spesso a lui. “Lui è stato sempre dalla mia parte” -afferma l’ex soubrette del Bagaglino, che ancora spera in una possibile relazione con Bellavia nel prossimo futuro- “Lui a me piace perché è come se lo conoscessi da un sacco di tempo”. La Altobello prova a rassicurarla sul futuro: “È tutto un divenire”.

Bellavia torna al GF Vip? La corte a distanza alla showgirl: “Pronto alla quarantena per supportarti”

I sentimenti di Pamela sembrano più che ricambiati se ci basiamo sulle interazioni tra i due vip. Marco Bellavia, ospite in studio durante l’ultima diretta, a continuato a corteggiarla a distanza. In tutta risposta la Prati è stata molto diretta: “Voglio dormire con lui, va bene?”. Una proposta che ha portato lo stesso Bellavia a valutare un rientro nella casa del Grande Fratello. Molto divertito dalla situazione, il conduttore Alfonso Signorini ha risposto sottolineando: “Io vado…Ma devi stare in quarantena”. Da parte sua l’ex conduttore non si è fatto intimorire e ha confermato le sue intenzioni a Pamela: “Io accetto di mettermi in gioco con te.

Per te sono disposto a far la quarantena e a supportarti in questa avventura“.