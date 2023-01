Chi è Giorgia Bellini: età, bulimia, studi, lavoro, libro “Nata due volte”

Giorgia Bellini è una ragazza di 26 anni, che ha passato un periodo della sua vita nel vortice della bulimia.

Chi è Giorgia Bellini

Giorgia Bellini è una ragazza di Perugia, oggi ventiseienne, che per più di 8 anni ha sofferto di disturbi alimentari, in particolare di bulimia, e che oggi può dirsi guarita. Diventata una scrittrice e molto seguita su Instagram, la ragazza cerca ad oggi di sensibilizzare anche su alcune malattie che sono meno conosciute.Oggi è una life coach certificata EMCC, facilitatrice di Mindfulness, studentessa di scienze dell’alimentazione e autrice di un libro ‘Nata due volte’. Ha creato una community ‘Giorgia Bellini DCA’, che conta migliaia di persone ed è fondatrice del progetto Corabea.

La lotta contro la bulimia

Giorgia per diversi anni ha lottato contro la bulimia. All’età di 14 anni, infatti, era già avvezza alle abbuffate e, come raccontato da una intervista al Sole 24 ore, a 17 vomitava anche 7 volte al giorno. Ad accorgersene fu sua nonna: «Questa ragazza è bulimica», disse.Da lì in avanti sono iniziate le cure per la ragazza, che ha cercato di uscire da questo tunnel. “Ho cercato su internet e mi sono accorta che mia nonna aveva ragione – ha fatto sapere nella medesima intervista – Ho provato a parlarne con i miei genitori, ma pensavano che stessi esagerando» ricorda Giorgia. La bulimia è una malattia che ti fa rifiutare il cibo, ingozzarsi e rigettarlo.

Da giovane, Giorgia aveva tentato anche il suicidio. Oggi, dopo 3 anni e mezzo senza abbuffate, può dire di essere guarita.