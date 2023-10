Belve, anticipazioni e ospiti della puntata del 10 ottobre

Belve arriva con una nuova puntata su Rai 2 in prima serata martedì 10 ottobre. La conduttrice Francesca Fagnani accoglie in studio altri personaggi famosi con cui si confronta ma li stuzzica allo stesso tempo con alcune domandi indiscrete a volte.

Belve, anticipazioni

Il programma Belve arriva su Rai 2 in prima serata con la conduzione di Francesca Fagnani con un nuova puntata martedì 10 ottobre. La conduttrice “si confronta, senza sconti, con ospiti decisi a mettersi in gioco e accettare la sfida di raccontarsi senza filtri, rispondere con onestà alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice”. La puntata si potrà seguire anche in streaming sull’app di RaiPlay.

Gli ospiti della puntata del 10 ottobre

Gli ospiti della puntata di Belve di martedì 10 ottobre alle 21.20 su Rai 2 saranno: Emma Bonino, Stefania Nobile e Federico Fashion Style. Per lo spazio dedicato alla comicità di Vincenzo De Lucia, sarà ospite della “cartomante” di Belve, il giornalista Tommaso Labate; mentre tornerà di nuovo in “famiglia” Michela Andreozzi a cui è affidato il momento stand-up della serata. Da non perdere anche l’incursione delle Eterobasiche, e per finire la sigla di chiusura con tutti i fuori onda degli ospiti della puntata, diventato negli anni uno dei momenti più attesi dal pubblico di Belve.

