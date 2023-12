Refia, chi è la figlia di Esra Dermancioglu: cosa sappiamo di lei?

Chi è Refia Dermancioglu, figlia di Esra Dermancioglu. Scopriamo qualche informazione in più sulla famiglia dell’attrice volto di Behice in Terra Amara. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Refia: tutto sulla figlia di Esra Dermancioglu, Behice in Terra Amara

L’attrice turca Esra Dermancioglu è un volto molto conosciuto tra gli appassionati di soap opera italiani per la sua partecipazione all’amata soap opera Terra Amara. È lei a dare il volto all’avida e subdola zia Behice Hekimoglu, pronta ad ogni sotterfugio per impadronirsi del patrimonio di Ali Rahmet e Yılmaz. Nella vita reale Esra non è affatto così perfida: “Ormai interpreto quasi sempre ruoli da cattiva. La mia carriera è iniziata così e sta continuando così”. È la madre di una figlia già ventenne, Refia Dermancioglu, classe 2003, nata dal matrimonio con il suo ex marito, che credeva pochissimo nella sua carriera da attrice. Cosa sappiamo esattamente di Refia?

Cosa sappiamo di lei?

Le informazioni sul conto di Refia, purtroppo, sono limitatissime. A differenza di sua madre, la 20enne tende a tenere il profilo basso e non è solita fare troppe apparizioni pubbliche. È improbabile, quindi, che abbia deciso di seguire le orme di sua madre e di lanciarsi nello spettacolo. Anche per questo motivo non si hanno notizie riguardo la sua vita privata e sentimentale. L’unica alternativa per chi desidera sbirciare un pochino nella vita delle star di Terra Amara è affidarsi alle interviste di Silvia Toffanin a Verissimo. Gli attori della soap opera sono spesso ospiti negli studi di Canale 5, Esra Dermancioglu compresa. Chissà che Behice non si lasci sfuggire qualche dettaglio in più sulla sua famiglia la prossima volta…