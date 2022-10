GF Vip, litigio tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: cosa è successo?

GF Vip, Edoardo Donnamaria e il litigio con Antonella Fiordelisi: cosa è successo tra i due? Lo speaker radiofonico e volto di Forum è deluso dall’atteggiamento della gieffina: “Ho sbagliato valutazione su di lei”.

Litigio al GF Vip tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi: cosa è successo?

Scenate di gelosia al Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria è furioso con Antonella Fiordelisi. Cosa è successo tra i due? Lo speaker radiofonico è su tutte le furie per l’atteggiamento a sua detta troppo “libertino” della modella salernitana.

La principale causa del litigio è il famigerato massaggio al sedere di Antonino Spinalbese, un gesto che Donnamaria non ha gradito affatto.

L’ex volto di Forum ha manifestato tutto il suo disappunto in una conversazione con Luca Salatino: “Ho sbagliato valutazione su di lei. Non è bello che lei fa i massaggi al c**o ad Antonino, fa il gioco della bottiglia e si bacia la gente. Dai non ci siamo proprio. Ok che non siamo fidanzati, ma abbiamo qualcosa e sarebbe rispettoso non fare queste cose.

Ma a quanto pare lei non la pensa così. Prima di andare a cena ha fatto i massaggi dietro ad Antonino. Per me c’è qualcosa che non va. Se per voi è normale sarò strano io. Questa cosa mi ferisce e pensavo fosse un altro tipo di persona. Nella vita purtroppo si sbaglia”.

Scenata in camera da letto, la risposta di Antonella: “Non è mica un convento”

Edoardo si è poi sfogato direttamente con Antonella, confrontandosi con lei sull’accaduto: “Non è che mi dà fastidio che balli e ti diverti.

Però se tocchi Antonino sì!”. Donnamaria non è nuovo a piccoli flirt e gesti complici con altri concorrenti, come il bacio ad Alberto De Pisis, ma si è comunque detto contrariato dalle azioni della modella: “Se tu vuoi prendere questa cosa tra noi sul serio ok, altrimenti dimmelo. Gli atteggiamenti che mi danno fastidio ci sono stati. Forse non sei la persona che dici di essere e che penso di aver visto“. Da parte sua, la Fiordelisi gli risponde a tono: “Che c’è di male? Mica il programma si chiama Grande Convento Vip?!”.