GF 2023, Massimiliano Varrese parla di addio: “Non ce la faccio più”

Massimiliano Varrese parla di addio al GF 2023, l’attore pensa di lasciare il reality: “Non ce la faccio più”. Sfiancato dal triangolo amoroso con Heidi Baci e Vittorio Menozzi, minaccia di abbandonare la casa: “Reggo, reggo e poi sbrocco”.

Massimiliano Varrese vuole lasciare il GF 2023, le minacce di addio

Gelosia funesta per Massimiliano Varrese, che minaccia di lasciare il GF 2023. L’attore, dopo aver visto Heidi Baci e Vittorio Menozzi parlare tutta la notte, si è sfogato con Ciro Petrone. Varrese afferma di essere sul punto di cedere, furioso per le attenzioni del modello nei confronti di Heidi: “Anche questo, porca pu**ana. A quest’ora devi girarle intorno? Ma io dico… Adesso mi girano e poi sbrocco. Reggo, reggo e poi sbrocco”. A quel punto arriva la stessa Heidi che prova a rassicurarlo, ricordandogli che il suo rapporto con Vittorio è una semplice amicizia: “Noi abbiamo complicità di amicizia. Lui lo sa e io lo so”. L’intervento di Baci non basta, Varrese si dice invece pronto ad abbandonare il Grande Fratello: “No, il lascio la casa. Non ce la faccio più. Mi sento sotto pressione”. Come andrà a finire?

I commenti del pubblico a casa: “Tossico, non è normale. Non sono in una relazione”

L’atteggiamento possessivo di Varrese nei confronti di Heidi piace poco al pubblico a casa. Il gieffino ha ricevuto moltissime critiche su Twitter: “La gelosia, la tossicità e il soffocamento di un comportamento simile non è normale. Ricordiamo a tutti che non sono in una relazione, e lui non può pretendere niente”. L’utente spezza una lancia però in favore dell’attore: “Heidi dovrebbe essere più trasparente con lui”. Altri ancora invece, stufi del suo atteggiamento, si augurano che Heidi continui a comportarsi in modo ambiguo: “Facci ‘sto grande favore, portalo all’esasperazione e fallo uscire dalla porta rossa!”. E ancora: “Fallo sclerare così ce ne liberiamo”. Per molti, tuttavia, le parole di Massimiliano Varrese non sono che minacce vuote: “Figurati se questo abbandona…”.