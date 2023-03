GF Vip, Daniele a rischio squalifica dopo una lite: “Ha detto parolacce”

GF Vip 7, Daniele Dal Moro a rischio squalifica dopo una pesante lite con Oriana Marzoli: “Ha proprio detto delle parolacce”. L’ex tronista potrebbe essere costretto a lasciare il programma a causa della nuova linea imposta dalla produzione per stoppare la violenza e la volgarità.

La linea dura richiesta dai vertici Mediaset per il Grande Fratello Vip 7 potrebbe aver già fatto un’altra vittima dopo l’espulsione di Edoardo Donnamaria. L’ex tronista Daniele Dal Moro, tra i nominati di questa settimana, si è fatto travolgere dalla rabbia nel corso dell’ultima puntata del GF. Tra uno stacco pubblicitario e l’altro, il gieffino ha litigato pesantemente con Oriana Marzoli, lasciandosi scappare qualche parolaccia: “Allora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la sc**a con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu mi parli volgarmente e mi rompi le p***e perché non sco***mo”.

Uno sfogo violento che, a quanto sembra, è continuato anche dopo la puntata. La regia ha provato a nascondere il litigio cambiando inquadratura, ma le urla di Daniele ad Oriana sono rimbombate per tutta la casa: “Se dovessi dire io quello che non mi va bene di te andiamo avanti parecchio. Senti io nemmeno voglio parlarti basta! Ciao te lo dico io! Ma chi vuole una che si comporta come te a 30 anni? Ma nessuno guarda!”. La showgirl ha risposto: “Adesso mi vuoi far passare come una persona di emme quando non lo sono, adesso ti interessa questo perché sei fatto così. Adesso mi vuoi far passare come una m ma io non lo sono e tu sei…”.

La preoccupazione di Oriana e Micol: “Ha detto parolacce”

Subito dopo lo scontro, Oriana ha cercato conforto in Micol Incorvaia, preoccupata per possibili ritorsioni o squalifiche da parte della produzione dopo l’ultimatum della scorsa settimana: “Adesso non so nemmeno se si può più urlare”. Micol l’ha rassicurata, mettendo però in evidenza la posizione ben più fragile di Daniele: “Guarda che lui ha proprio detto delle parolacce. Sì Daniele amo sto parlando di lui”.

Dall’altra parte, Daniele si è invece sfogato con Milena Miconi. Per l’ex tronista tra lui e la showgirl spagnola ormai è finita: “Ma poi quella nel blocco di Davide va fuori a fumare. Ma ti pare normale? Lui è un concorrente che è stato mesi con noi, parlano di sua mamma e tu esci a fumare?! Io ai suoi capricci non ci sto più. io non voglio sapere altro. Non mi va nemmeno più di discutere con lei. Oriana si lamenta di tutto su di me e io no eppure ne vedo di cose che non mi vanno bene di lei. Dice che mi vuole bene, poi litighiamo e la vedo a ridere e scherzare con Luca e Giaele. Non l’ho mai vista solare come in questi giorni. Io non voglio nemmeno sentire le sue ragioni e non le regalo clip. Poi ha detto basta? E allora stop fine non voglio nemmeno parlarne”.