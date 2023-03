GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 13 marzo: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sono i nominati fino al 13 marzo? Sono quattro i concorrenti al televoto questa settimana, tutti a rischio eliminazione. Chi lascerà la casa del Grande Fratello? Come votare il proprio vip preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF Vip 7, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 13 marzo

Ben due vip hanno abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 7 durante la quarantesima puntata del 9 marzo 2023. Davide Donadei è risultato il concorrente meno votato al televoto, per lui arriva l’eliminazione definitiva. Inoltre la produzione del GF Vip ha dimostrato che l’ultimatum della scorsa settimana non era affatto uno scherzo. I comportamenti di Edoardo Donnamaria hanno superato il limite e lo speaker è stato espulso dal gioco. Si è inoltre aperto ieri sera il prossimo televoto eliminatorio. Sono in quattro a giocarsi la permanenza nella casa fino a lunedì 13 marzo: Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Giaele De Donà e Daniele Dal Moro.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Andrea, Daniele, Giaele e Nikita. #GFVIP pic.twitter.com/4JeLA5xW1F — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 10, 2023

I dati raccolti nei primi sondaggi non sono affatto sorprendenti: Nikita è stabile in prima posizione mentre Andrea è ultimissimo, complice un’esperienza un po’ anonima nella casa. Ciò non implica che il risultato di questo televoto possa essere scontato. Daniele Dal Moro è infatti a pochi punti percentuali di distanza dall’ex calciatore e rischierebbe di uscire in caso di un suo sprint finale. Forumfree pone Daniele e Andrea rispettivamente al 15% e al 13%. Su RealityHouse, invece, la differenza tra i due è più marcata: l’ex tronista è al 17%, mentre l’ex calciatore è al 14%. Chi sarà costretto ad abbandonare il programma?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: