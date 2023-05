Daniele Scardina, prima foto pubblica dopo l’intervento: il post sui social del fratello

Daniele Scardina in foto per la prima volta dopo l'uscita dall'ospedale. Lo scatto è stato pubblicato dal fratello su Instagram.

Daniele Scardina è apparso sui social dopo l’uscita dall’ospedale per la prima volta. A pubblicare lo scatto è stato il fratello che l’ha seguito fin da subito ed ha continuamente aggiornato sulle sue condizioni di salute. Buone notizie, dunque, sulla ripresa fisica del famoso pugile italiano. Ecco cosa ha scritto il fratello su Instagram.

Daniele Scardina, prima foto pubblica dopo l’intervento

Daniele Scardina si sta riprendendo dal malore e dall’intervento ricevuto. ‘King Toretto’ è uno dei più famosi pugili italiani. Scardina, durante l’allenamento, ha avuto un malore forse dovuto a un colpo in testa. Il tutto è avvenuto verso le 17 del 28 febbraio nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come pugilato, Kickboxing e Thai boxe. Il pugile è stato sottoposto poi a un intervento chirurgico all’ospedale Humanitas e per poi finire in coma. Dopo un paio di mesi, Scardina è uscito dal coma ed ha lasciato l’ospedale per essere portato in una struttura riabilitativa di Lecco.

Nelle scorse ore Scardina è apparso per la prima volta sui social dopo l’uscita dall’ospedale. A pubblicare lo scatto è stato il fratello del pugile con una didascalia commovente: “Sempre al mio fianco. Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere.. adesso sei qui con me“.

Il post sui social del fratello

“Ecco non potevo ricevere regalo più bello, tenerti al mio fianco. Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere… adesso sei qui con me questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare. Continua a combattere campione. Dani sta bene, sicuramente la strada è ancora lunga ma la cosa buona e certa che lui c’è. Grazie a tutti degli auguri e grazie a tutti soprattutto per starci vicino”.