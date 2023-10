Amici 23, Todaro manda in sfida Chiara Porchianello: “Non me lo aspettavo”

Amici 23, Raimondo Todaro boccia Chiara Porchianello e la manda in sfida di sostituzione. Le lacrime della ballerina: "Non me lo aspettavo".

L’esperienza di Chiara Porchianello ad Amici 23 potrebbe essere già vicina alla fine. La giovane ballerina, amica della vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile, ha infatti ricevuto la famigerata busta rossa da parte di Raimondo Todaro. Nella sua lettera, l’insegnante di ballo ha messo in discussione il banco della studentessa di Emanuel Lo, mettendola in sfida con un’altra ragazza che lo ha colpito durante il casting. “Cara Chiara ti conosco da poco ma ho le idee molto chiare su di te.” -scrive Todaro- “Ecco perché la busta che hai ricevuto è rossa. So e si vede che hai studiato tanto e questo da un certo punto di vista mi preoccupa perché dubito fortemente sui tuoi margini di miglioramento. Non credo tu possa crescere più di tanto. La tua danza non mi racconta chi sei e sul palco mi sembri artefatta e costruita. Per questi motivi ho deciso di metterti in sfida con una ragazza che ai casting mi ha colpito molto…mi piace perché balla da diciottenne, è fresca e naturale nel modo di ballare e racconta chi è attraverso la danza, esattamente quello che non riesci a fare tu”.

Le lacrime di Chiara: “Non me lo aspettavo…”

Chiara Porchianello ha letto la lettera tra le lacrime, sconvolta dalla decisione del docente: “Non me l’aspettavo…Mi dispiace quando dice che sono ‘artefatta e costruita’ e dubita sui miei margini di miglioramento. Non me l’ha mai detto nessuno in vita mia da quando ballo…Emanuel Lo quando sono entrata mi ha detto di lavorare su certe cose, ma non mi ha mai detto di non essere fresca e spontanea e che non racconto quando ballo. Io non sono costruita quando ballo…Rispetto alla prima settimana mi sento già diversa“.