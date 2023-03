Concita De Gregorio e il cancro: la confessione della giornalista a Belve

Concita De Gregorio si è raccontata nel programma di Rai 2 Belve. La giornalista è stata ospite della conduttrice Francesca Fagnani ed ha confessato alcuni particolari della sua vita strettamente personale.

Concita De Gregorio e il cancro

Concita De Gregorio è stata ospite nell’ultima puntata di Belve, in onda in prima serata su Rai 2. La giornalista e scrittrice si è confessata sulla sua vita personale rispondendo alle domande della conduttrice Francesca Fagnani. La De Gregorio ha confessato per la prima volta pubblicamente di aver affrontato un brutto male: “Lo dico per la prima volta qui. È stato un anno impegnativo, mi sono operata ad agosto per un cancro e sono in cura. Ora indosso una parrucca”. Mentre sulla sua vita privata e il rapporto di coppia ha detto: “Io sarei per la libertà assoluta, se tutti fossero consapevoli che non esiste il possesso dell’altro sarebbe più semplice”.

La confessione della giornalista a Belve

Quindi, la De Gregorio ha raccontato la sua battaglia contro il cancro: “Volevo evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai. Perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita”, ha detto la neodirettrice di “The Hollywood Reporter Roma”. “Sono stata sul punto di chiamare il direttore, io preferirei avere i miei capelli”, ha risposto De Gregorio quando le è stato chiesto cosa avesse pensato quando hanno scritto che aveva lo stesso taglio di capelli di Giorgia Meloni. Il momento più brutto? “È stato capire come dirlo al più piccolo dei miei figli che vive in Australia. Io volevo farlo di persona, ma a quel tempo facevo una terapia molto fitta. Ho convinto i medici che mi avrebbe fatto meglio vedere mio figlio che fare la terapia senza vederlo”.

