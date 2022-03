Chi è Giucas Casella: ipnosi, moglie, figlio, vita privata

Giucas Casella, il mago dell’ipnosi e dei carboni ardenti, è uno dei protagonisti del Grande Fratello Vip 6. Alfonso Signorini lo ha fortemente voluto nel cast ed è stato uno degli intrattenitori di questa edizione assieme agli altri concorrenti.

Chi è Giucas Casella

Giucas Casella, pseudonimo di Giuseppe Casella Mariolo, nato a Termini Imerese il 15 novembre 1949, è un illusionista. Giucas Casella nei suoi programmi televisivi proponeva dei numeri basati sulle sue capacità di ipnotizzare e suggestionare spettatori o anche animali in sala e via televisione, o esercizi pericolosi effettuati da lui stesso, come restare chiuso tra il ghiaccio con pochissimo ossigeno o altri esperimenti di escapologia, ispirati a quelli del famoso Harry Houdini. Uno dei suoi classici numeri è quello del passaggio sui carboni ardenti.

Giucas Casella tra ipnosi e carboni ardenti

Il primo a dare spazio a Giucas Casella in televisione è stato Pippo Baudo. A Domenica nel 1978 lancia l’ipnosi e la telepatia, regressione e prove impossibili di memoria. Nel 1982 a Sanremo prevede con ampio anticipo e in diretta tv la vittoria di Riccardo Fogli. L’ipnosi è il numero che Casella utilizza di più durante le sue apparizioni televisive, solitamente rivolto a un personaggio famoso ospite della trasmissione in questione.

Una volta fattolo cadere in una presunta trance, Casella spinge lo spinge a comportamenti imbarazzanti (l’imitazione del verso di un animale, la pronuncia di frasi compromettenti, accenni di spogliarello) a simboleggiare il suo potere di controllo della mente.

È stata invece Striscia la Notizia a dare molto spazio al suo numero sui carboni ardenti. Proprio durante una puntata in cui si esibì con il numero dei carboni ardenti a Striscia la Notizia ma in quell’occasione si procurò anche delle ustioni.

Giucas Casella e i reality show

Casella partecipa anche a due reality show: nel 2004 Il ristorante condotto da Antonella Clerici e nel 2008 la sesta edizione de L’isola dei famosi, programma condotto da Simona Ventura, che ha abbandonato nella puntata del 29 settembre in seguito ad un malore avuto nei giorni precedenti. Al Grande Fratello Vip 6 è riuscito a rimanere all’interno della casa del Gf Vip fino all’ultimo giorno utile.

Leggi anche: Giucas Casella al Gf: change, Delia, amicizie nella casa, altezza

Compagna e vita privata

Giucas Casella è il compagno dell’ex annunciatrice tv e attrice e doppiatrice Valeria Perilli che ha il grande merito di aver cresciuto come un figlio James. Questo perchè il figlio James Casella, oggi medico, è nato dalla relazione che Giucas ha avuto con la modella inglese Carol Torr con la quale è rimasto insieme 7 anni. Successivamente si è poi fidanzato con Valeria Perilli, con la quale ha una storia d’amore da quasi 40 anni.

Figlio

Il figlio James Casella (che è un medico specializzato in chirurgia generale) è nato nel 1978 ed è stato cresciuto dal padre e da Valeria Perilli. Figlio di Carol Torr, non ha conosciuto la sua vera madre per più di 30 anni (con la quale ha riallacciato i rapporti da pochissimo). James ha da poco avuto il primo figlio Giacomo, che ha reso nonno Giucas per la prima volta.