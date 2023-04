Coppa Italia: Fiorentina-Cremonese, probabili formazioni e dove vedere la partita

La Coppa Italia si avvicina ai titoli di coda e presenta così la seconda semifinale: Fiorentina-Cremonese, con le probabili formazioni di seguito.

Si conosce già la prima finalista: è l’Inter di Simone Inzaghi.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Cremonese

Una stagione incredibile, che ha regalato emozioni, sia positive che negative. Queste due squadre sono il chiaro esempio di ciò: la Viola è partita male, disputando un campionato tra alti e bassi, per poi trovare il giusto equilibrio e cominciando a togliersi non poche soddisfazioni. Attualmente i toscani lottano per raggiungere la finale di Coppa Italia, sono nella parte alta della classifica e si trovano in semifinale di Conference League. La Cremonese puntava a salvarsi, obiettivo quasi utopico in questo momento: penultimi in classifica, hanno messo in mostra tanta grinta ma troppe lacune. Eppure con Ballardini in panchina sono riusciti a raccogliere qualche soddisfazione. In questo momento la compagine lombarda sogna il trofeo.

L’andata però parla chiaro: a Cremona la Fiorentina si è imposta per 0-2, con i gol di Cabral e Nico Gonzalez. Ribaltare il risultato sarà molto difficile, anche perché la compagine lombarda non vanta una buona fase offensiva. Per questo il club di Firenze potrebbe giocarsi la finale di Coppa Italia. Per farlo non dovrà abbassare la guardia.

Di seguito le probabili formazioni delle due squadre, che potrebbero subire ulteriori variazioni:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez.

Allenatore: Vincenzo Italiano.

CREMONESE (4-3-1-2): Sarr; Sernicola, Ferrari, Bianchetti, Quagliata; Pickel, Castagnetti, Meité; Galdames; Okereke, Dessers.

Allenatore: Davide Ballardini.

Tutto pronto per la semifinale di ritorno tra Fiorentina e Cremonese, novanta minuti (ed eventualmente di più) separano una delle due dall’atto conclusivo. Entrambe se la giocheranno, ma potranno affrontare la gara in maniera diversa. Si scende in campo Giovedì 27 Aprile ore 21:00, teatro dell’incontro lo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Sarà possibile guardare la partita su Canale 5.