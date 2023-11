Mara Venier ha il Covid, come sta la conduttrice? Gli ultimi aggiornamenti

Mara Venier ha il Covid-19, come sta ora la conduttrice? Gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute dello storico volto di Domenica In. La presentatrice ha dovuto rinunciare al consueto appuntamento domenicale col suo pubblico a causa di forti sintomi influenzali.

Come sta Mara Venier: la conduttrice è a letto con il Covid

Negli ultimi giorni l’amata conduttrice televisiva Mara Venier è risultata positiva al Covid-19. Ne da la conferma un articolo di TvBlog, secondo il quale Zia Mara è costretta a letto da forti sintomi influenzali: “Una indisposizione che si è rivelata più grave del previsto, dopo che negli scorsi giorni i sintomi influenzali si sono fatti sempre più pesanti. Oggi la conferma di aver contratto il Covid”.

I primi indizi al riguardo erano sbucati già ieri sul profilo Instagram della conduttrice. Nei commenti sotto a un post dedicato Noi e…, programma di beneficenza presentato da Mara Venier e Loretta Goggi, il manager Piero Pazzi commenta: “Mi sei mancata ieri sera”. La presentatrice replica amara: “Io a letto con l’influenza…”. A causa delle sue condizioni di salute la puntata di Domenica In del 12 novembre è stata cancellata. Al suo posto va in onda una raccolta delle migliori interviste e momenti del programma.

Gli ultimi aggiornamenti, cosa sappiamo delle sue condizioni?

Al momento non ci sono informazioni precise circa il suo stato di salute. Secondo TvBlog Mara Venier punta a tornare in forma il prima possibile: “Mara Venier ha già iniziato le cure al fine di rimettersi al più presto. L’abbiamo sentita combattiva come sempre e con la voglia di tornare al più presto a lavorare e a tenere compagnia al suo pubblico”. I fan della Signora della domenica restano in attesa di successivi aggiornamenti.