GF Vip 7, Adriana Volpe si “riunisce” con Sonia Bruganelli

Adriana Volpe torna al Gf Vip 7 come ospite e si riunirà con l’opinionista Sonia Bruganelli (almeno per una sera). Come sappiamo, però, tra le due non corre proprio buon sangue…cosa aveva detto l’ex opinionista del GF Vip? In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la conduttrice aveva criticato la rivale.

Volpe, in particolare, questa sera entrerà nella casa per fare una sorpresa all’amico Giovanni Ciacci.

GF Vip, Adriana Volpe e le critiche a Sonia Bruganelli: “Ha alle spalle santi protettori!”

Anche mesi dopo la conclusione del programma, continua l’infinita faida tra le opininiste del Grande Fratello VIP. A scagliare la prima pietra è Adriana Volpe, ormai certa di aver concluso la sua esperienza televisiva come ospite fissa del reality di Canale 5. Nella nuova edizione in arrivo a settembre, la conduttrice trentina sarà infatti sostituita da Orietta Berti. Ciò non le ha impedito di lanciare un’ultima frecciata alla sua acerrima rivale Sonia Bruganelli, protagonista insieme a lei di accesissime discussioni negli studi del GF.

Adriana Volpe ha criticato la moglie di Paolo Bonolis nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo: “La gente, il pubblico, sa che nella vita c’è chi va avanti per meritocrazia, chi per simpatia e chi va avanti solo perché ha alle spalle potenti santi protettori! Questa è la vita. Probabilmente a me mancano tutti e tre”.

Sonia Bruganelli se la ride, la risposta dell’opinionista

Da parte sua, Sonia Bruganelli ha risposto in modo conciso e pungente alle stoccate dell’ex collega.

La produttrice si è limitata a condividere su Twitter un’indiscrezione del portale di gossip Pipol riguardo i veri motivi dietro l’addio al GF di Adriana Volpe. Secondo Pipol, infatti, ci sarebbe uno specifico errore della conduttrice dietro la sua esclusione dal GF Vip 7: “Forse tra gli errori di Adriana commessi durante la sua presenza al GF Vip ci sarebbe stato quello di cambiare pareri di pubblicità in pubblicità, di puntata in puntata, facendosi condizionare troppo dai social“.

Nel commentare l’articolo, la Bruganelli si limita a postare una valanga di emoji in preda alle risate.