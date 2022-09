GF Vip 7, Ginevra Lamborghini in lacrime in diretta: cosa è successo?

GF Vip 7, Ginevra Lamborghini scoppia in lacrime in diretta: che cosa è successo? Dal litigio con Elettra alle parole di Giaele De Donà.

Ginevra Lamborghini in lacrime al GF Vip 7: cosa è successo? Il pianto liberatorio della concorrente nelle braccia di Giovanni Ciacci ha fatto il giro del web. Dal litigio e la rottura con la sorella Elettra alle rivelazioni di Sofia Giaele De Donà.

GF Vip 7, Ginevra Lamborghini in lacrime nelle braccia di Ciacci: cosa è successo

Il Grande Fratello Vip 7 è stato teatro in questi giorni di un momento di grande vulnerabilità da parte di Ginevra Lamborghini, che è scoppiata in lacrime in diretta.

Cosa è successo esattamente? Il rapporto ormai incrinato tra la concorrente del GF e la celebre sorella minore Elettra è finito al centro di diverse discussioni dalla sua entrata nella casa. Ginevra ha più volte risposto a domande al riguardo in questa prima parte dell’amato reality show di Canale 5. Elettra, in tutta risposta, ha inviato una diffida sia alla sorella maggiore che al programma.

Non è un mistero che l’apparentemente insanabile rottura con la sorella sia un grosso peso sulle spalle di Ginevra.

Non sorprende quindi che, dopo le ennesime domande su Elettra nel confessionale del GF, l’ereditiera non abbia retto più. Una volta uscita, la donna è scoppiata a piangere e si è rifugiata tra le braccia del costumista Giovanni Ciacci, che ha provato a consolarla. Tra le poche parole sottovoce, spicca una frase sussurrata: “Io ogni tanto una speranza ce l’ho”. Tante i commenti di supporto sul web da parte dei suoi fan: “Ginevra la amiamo e porta contenuti anche se non parla di Elettra.

In più Elettra ha diffidato sia lei che il GF, quindi basta, fatele fare il suo percorso e lasciate la sorella fuori!”.

Le rivelazioni di Giaele De Donà, cosa ha detto sulle sorelle Lamborghini?

La modella e imprenditrice Sofia Giaele De Donà, appena entrata nella casa più spiata d’Italia, ha fatto alcune pesanti rivelazioni circa il litigio che ha diviso le sorelle Lamborghini. La nuova concorrente ha criticato Ginevra, accusandola di sfruttare la situazione a suo vantaggio: “Lei racconta e non racconta, prima dice che non sa i motivi per cui hanno chiuso poi dice che le ha fatto delle piccole cose. Cioè, se prendi tua sorella e le lanci la cacca dal finestrino è un conto, ma se poi le fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude.

Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è“.

Per Giaele De Donà, la causa principale della frattura è l’invidia da parte della sorella maggiore: “Si vuole mettere al centro dell’attenzione, ha vissuto per tanti anni nell’ombra di Elettra e ora cerca di fare la sua copia. Ma amore le copie non saranno mai le originali! Si vede proprio che si sforza. Il modo in cui parla sembra Elettra, il modo in cui si atteggia sembra Elettra, il modo in cui canta..

Anche un po’ troppo, dai. Ognuno deve crearsi un’identità!”.