Incastrati 2 su Netflix: la seconda stagione della serie tv di Ficarra e Picone

Di tempo ne è passato, ma ne è valsa la pena. Netflix infatti annuncia Incastrati 2, la serie crime di Ficarra e Picone che tornano così dopo il successo della prima stagione. Dopo diversi mesi di attesa, il 2 Marzo la piattaforma permetterà a tutti gli utenti di rivivere le avventure dei due protagonisti.

Netflix, Incastrati 2: di cosa parla

Il duo comico siciliano, composto da Salvo Ficarra e Valentino Picone, ci ha da sempre abituato a pellicole divertenti, ambientate quasi tutte in Sicilia. Eppure, dopo moltissimi anni, i due attori – protagonisit di ogni loro film – si sono lanciati in una nuova avventura, quella della serie tv, cambiando anche stampo e sposando il crime.

Da qui è nata l’idea di Incastrati, serie tv uscita su Netflix il 1 Gennaio 2022, che ha riscosso moltissimo successo (forse anche in maniera inaspettata). Grazie alla sua leggerezza e originalità, ha narrato di un “giallo” in cui si sono ritrovati coinvolti i due protagonisti, due umili dipendenti di una detta che hanno il compito di riparare gli elettrodomestici. Salvo è un tipo vivace e “intraprendente”, grande appassionato delle serie crime, mentre Valentino è più riservato e “ingenuo”. I due sono anche amici e cognati e, per tentare di non finire nei guai, peggiorano la loro situazione dovendo fare i conti con la mafia.

La seconda stagione riprenderà dunque da dove tutto si è interrotto. Un mix tra crime e comedy, con scene esilaranti e altre più di suspense.

Trailer e cast

In uscita il 2 Marzo 2023 su Netflix, cast e trailer danno già l’idea di ciò che ci si può aspettare.

I produttori della serie sono Attilio De Razza e Nicola Picone (per la Tramp Limited). Gli attori protagonisti sono chiaramente Salvo Ficarra e Valentino Picone. A loro si uniscono Anna Favella (nei panni di Ester), Marianna di Martino (nel ruolo di Agata Scalia), Mary Cipolla (che ricopre il ruolo della Signora Antonietta). Poi Maurizio Marchetti (che è il Portiere Martorana), Domenico Centamore (nei panni di Don Lorenzo, chiamato “Primo Sale“), Tony Sparandeo (nel ruolo di Tonino Macaluso, anche soprannominato “Cosa Inutile“) e Sergio Friscia (nei panni di Sergione).

Ecco invece il trailer: