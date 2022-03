La principessa Jessica Selassiè è una delle concorrenti più apprezzate dal pubblico, in lista addirittura per la vittoria del Grande Fratello Vip 6. La sua storia con Barù, infatti, è ancora al centro delle dinamiche della casa e tra i due si è compreso esserci sicuramente del tenero. Ma com’è cambiata Jessica in questi anni?

Jessica Selassiè prima e dopo: ecco com’è cambiata

In questi mesi si è spesso discusso di come le sorelle etiopi si siano presentate al grande pubblico.

E la domanda che è circolata è stata una particolare: le sorelle hanno fatto qualche ritocchino dal chirurgo? Lulù e Clarissa Selassié hanno ammesso senza peli sulla lingua di essersi fatte fare qualche ritocchino, e non hanno nascosto di aver incontrato il famoso chirurgo estetico Giacomo Urtis (che a metà programma è entrato anche come concorrente nella casa) poco prima di entrare al Grande Fratello.

Su Jessica Selassiè, invece, circolano molti dubbi in proposito. La ragazza infatti, oggi 26 enne, non ha mai ammesso come le sorelle di essersi recata dal chirurgo ma alcuni hanno notato una qualche differenza della ragazza rispetto a qualche anno fa.

Ecco com’era nel 2015:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HIH Princess Jessica MHS (@jessyselassie)

Ecco invece com’è oggi, nel 2022: