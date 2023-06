Chi è Martina Vismara, star di OnlyFans: “Ho bonifici da 20mila euro senza aver studiato una vita..”

Martina Vismara è l’influencer italiana più seguita su OnlyFans, che ad oggi vanta anche quasi 7 milioni di follwers su Instagram e un altro mezzo milione su Tik Tok.

Chi è Martina Vismara

Martina Vismara nato a Legnano (Milano) il 19 Novembre del 2000, è una nota influencer particolarmente seguita soprattutto sulla piattaforma OnlyFans, ma che vanta un grande successo anche su Instagram e Tik Tok. Fin da quando era molto giovane ha sempre avuto una grande passione per la moda e il suo sogno è sempre stato diventare una modella di successo. A diciassette anni infatti ha creato il suo “Martina Fashion Club” ed è diventata molto presto anche l’ambasciatrice ufficiale della nota bevanda “Bang Energy“.

Il successo su OnlyFans

Sulla piattaforma OnlyFans, dove è la influencer italiana più seguita, i fans pagano un abbonamento per avere delle foto o del materiale hot in esclusiva da lei. Con questa modalità ha già avuto modo di avere molti guadagni, con bonifici di 20 mila euro che ha lei stessa mostrato sui social con orgoglio bonifici che raggiungono quasi tutti i 20 mila euro.

“Io non ho voglia di studiare vent’anni, alzarmi alle 5 di mattina e andare a fare un lavoro che magari non mi piace nemmeno – ha spiegato – Se voi vi accontentate di 1800 euro di stipendio, dopo vent’anni di sacrifici, fate pure questa vita, ma non venite a rompere i maroni a noi. Io preferisco alzarmi alle 11.00 di mattina beata, dire ‘oh che bella giornata’ e fare quello che mi pare. Non faccio del male a nessuno e pago veramente tante tasse. Mi piace la mia vita e finché non si reca danno a nessuno, tutto è lecito. A chi mi accusa di non avere dignità, rispondo che non è con quella che si pagano le varie spese».

“Ho bonifici da 20 mila euro senza aver studiato”

Difendendo a spada tratta il suo lavoro, Martina Vismara in una diretta social ha spiegato la sua scelta di vita di mostrarsi con foto a luci rosse quotidianamente sui social. “Al giorno d’oggi vince il più furbo – esordisce – riuscire a guadagnare queste cifre facendo un lavoro “normale”, anche dopo tanti anni di studio è veramente difficile e quasi impensabile. A meno che non diventi un ingegnere mega-spaziale, che costruisce navicelle in grado di raggiungere Marte, oppure un chirurgo. Altrimenti questi soldi se non hai un minimo di talento non li farai mai».

Curiosità

Martina è tifosa della Juventus.