Artemis 1 verso la Luna: orario del lancio, cosa farà il razzo, diretta tv e streaming

Artemis 1 è partito in direzione dell’orbita lunare. La Nasa ha dichiarato in un post sul blog che i venti dell’uragano Nicole non hanno portato “alcun effetto negativo sulla resistenza strutturale del razzo”. I test di giovedì sera hanno confermato che non ci sono stati “impatti significativi” causati dall’uragano, secondo l’agenzia spaziale.

Artemis 1 verso la Luna: orario del lancio e cosa farà il razzo

Il razzo Sls di Artemis 1, la prima missione senza equipaggio del programma Artemis, è partito in direzione orbita lunare.

Il lancio dello Space Launch System della Nasa è avvenuto dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral. Il potente e gigantesco vettore alto 98 metri porterà la capsula Orion a orbitare intorno alla Luna.

La missione, chiamata Artemis 1, è progettata per testare i sistemi necessari per inviare in sicurezza le persone sulla Luna. “È incredibilmente difficile. Questo è un volo di prova iniziale di questo veicolo. Come già detto: voleremo quando saremo pronti.

E come parte di questo volo di prova iniziale; stiamo imparando a far funzionare il veicolo”, ha spiegato in precedenza ai giornalisti il responsabile della missione Artemis della Nasa Mike Sarafin.

La diretta tv e streaming

Il programma della diretta streaming ASITV prevede un primo collegamento per seguire le fasi del lancio a partire dalle ore 06.30 e fino alle ore 07.20. Seguirà la ritrasmissione della diretta Nasa.

Il secondo collegamento con l’auditorium ASI per seguire le fasi di rilascio di Argomoon è previsto a partire dalle ore 10.15. A lui sarà affidato il compito di scattare fotografie del secondo stadio dello Space Launch System (SLS), il nuovo lanciatore di NASA, il più potente mai costruito, al suo debutto nelle missioni spaziali. Per seguire l’evento ed eventualmente recuperarlo ecco la diretta streaming dalla sede dell’Agenzia Spaziale Italiana: https://www.asitv.it/media/live/canale/live-1

