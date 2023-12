Eps, il nuovo software di risk analysis di Baia

Prevedere l’aumento del prezzo di una materia prima, e poi di quello dei beni intermedi lungo tutta una filiera, a seguito di uno specifico evento? Calcolare la diffusione e la distribuzione degli effetti di uno shock tra i “nodi” di una rete, siano essi Paesi o comparti produttivi connessi? Definire scenari di rischio, calcolando la probabilità e l’ampiezza di diffusione di un fattore critico all’interno di un network sociale, politico o economico?

È ciò che fa Event Propagation Simulator (EPS), un software altamente innovativo, appena sviluppato dalla startup italiana BAIA, prima azienda italiana che fornisce servizi di intelligence economica pensati per le PMI, e unica realtà dedicata ad applicare l’intelligenza artificiale alla corporate intelligence e all’analisi geopolitica.

Le caratteristiche di Event Propagation Simulator

Event Propagation Simulator, integrando nozioni di network analysis, epidemiologia e statistica per modellizzare i fenomeni di propagazione, si rivela uno strumento fondamentale per economisti, esperti di “rischio paese”, analisti, imprenditori. Il software EPS, grazie al suo nuovo algoritmo, rappresenta il nuovo passo di BAIA, startup del Gruppo United, nel percorso che offre soluzioni tecnologiche avanzate per supportare il business delle piccole e medie imprese nei mercati esteri, sviluppando servizi basati su intelligenza artificiale, machine learning e analisi di rete al fine di migliorare i processi decisionali attraverso strumenti di geointelligence e informazioni di scenario.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Carobene e le applicazioni dell’algoritmo di Event Propagation Simulator

“Grazie a questo software –spiega Andrea Carobene, CTO e co-founder di BAIA– è possibile calcolare le probabilità che un aumento dei prezzi di una determinata materia prima in uno specifico paese origini un aumento di un bene prodotto attraverso essa anche in un paese terzo. Oppure, valutare la velocità, l’estensione e la profondità della propagazione di fattori di instabilità socio-politica. Ciò avviene attraverso la costruzione di un network di correlazione tra i prezzi di determinati prodotti in una determinata area geografica, su scala globale, continentale o nazionale. L’algoritmo che abbiamo elaborato ad ogni step dell’analisi verifica i nodi collegati al nodo di partenza e stabilisce se anche quelli adiacenti saranno suscettibili di essere contagiati a loro volta. Ogni nodo infetto diventa a sua volta un elemento di propagazione del fenomeno analizzato. Il programma permette di vedere in tempo reale la diffusione di un fenomeno critico nel network. L’intera operazione può essere ripetuta ‘n’ volte, in modo da originare una distribuzione di probabilità sulla percentuale di nodi che sono stati raggiunti dal fenomeno considerato.”