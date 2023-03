GF Vip 7, chi vince secondo Giaele De Donà? Le ipotesi della terza finalista

GF Vip 7, chi vince per la finalista Giaele De Donà? La gieffina ha spiegato chi, secondo lei, meriterebbe la vittoria finale: “Ovviamente vorrei vincere io, ma dopo di me…”. Per chi fa il tifo la modella?

GF Vip 7, chi vince per Giaele De Donà: cosa ne pensa la finalista

Il 3 aprile, dopo una maratona lunga sei mesi e mezzo, verrà eletto il vincitore del Grande Fratello Vip 7. Anche all’interno nella casa, ormai, i concorrenti rimasti hanno cominciato a fare le proprie ipotesi su chi si aggiudicherà il montepremi da 100mila euro, di cui 50mila da devolvere in beneficenza. Chi vince il GF Vip 7 secondo i vipponi? La terza finalista, Giaele De Donà, ha detto la sua al riguardo in una conversazione con Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Luca Onestini e Alberto De Pisis.

La modella ha ammesso di voler vincere lei stessa, ma ha anche rivelato di fare il tifo per una persona specifica, nel caso in cui non riuscisse a trionfare: “Se a me venissero a dire chi volessi che vincesse? Ovvio che direi io. Ma dopo di me non direi Micol o Oriana, nonostante sono tanto amica loro. Direi Tavassi, perché so i problemi che ha, me li ha detti. Il lato economico per lui è importante adesso. In più ti sei speso tantissimo in questo programma, hai dato tutto te stesso. Hai fatto un altro reality e ad un passo dalla finale ti sei dovuto ritirare, quindi sarebbe bello tu vincessi. Non perché agli altri voglio meno bene o se la meritano meno. Ma per l’aspetto economico, che mi dispiace dico che vorrei te come vincitore. E non ti devi nemmeno giustificare dei tuoi problemi Edoardo”.

Cosa ne pensa Edoardo: “Vorrei spegnere le luci con Micol”

Edoardo Tavassi ha ringraziato Giaele per il pensiero e ha svelato di desiderare molto la finale. L’ex naufrago spera di poter chiudere la sua esperienza al GF al fianco di Micol: “Il sogno mio sarebbe di andare a spegnere le luci io e Micol. Così comunque uno dei due vince e sono felice. Sono onesto, non dico bugie. Mi piacerebbe vincere, Micol non si offende e io lo so, lei sa tutto. Poi se mi dicessero ‘preferiresti vincere il GF o il rapporto con Micol’ preferirei la mia storia d’amore”.