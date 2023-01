Richard Flood, chi è il marito di Gabriella Pession: vita privata, figli, Instagram

Chi è il marito di Gabriella Pession, l’attore irlandese Richard Flood. Apparso in molte serie tv amate dal pubblico internazionale, è al fianco dell’attrice de La porta rossa dal 2012: “Siamo diversissimi, ma vogliamo fare lo stesso cammino di vita”.

Chi è Richard Flood, marito di Gabriella Pession: vita privata e carriera

Nato a Dublino il 28 luglio 1982, Richard Flood è un attore irlandese 40enne, noto in Italia anche in quanto marito di Gabriella Pession, volto di Anna in La porta rossa. Nel corso della sua carriera è apparso in molte serie televisive di spicco. Fa il suo esordio in tv nel 2012, con un episodio di Titanic – Blood and Steel e il film tv Tom – Un angelo in missione. Negli anni successivi ottiene ruoli importanti in Crossing Lines, Red Rock, Shameless e Grey’s Anatomy. Flood appare inoltre al cinema nel 2017 in The Unseen, e nei cortometraggi Solo e Taking the Boat. Ha un profilo Instagram ufficiale che, ad oggi, conta oltre 259mila followers.

Vita privata: Gabriella, figli

Richard Flood e Gabriella Pession si conoscono nel 2012, sul set della serie Crossing Lines, e si frequentano per diversi anni prima di convolare a nozze nel 2016. Nel 2014 dal loro amore nasce un figlio, il piccolo Giulio, che la coppia ha salutato così sui social: “Benvenuto al mondo nostro piccolo angelo italo-irlandese!”. In una recente intervista, l’attrice ha descritto suo marito come una persona completamente diversa da lei che ha però portato equilibrio nella sua vita: “Siamo diversissimi, io sono passionale vulcanica, emotiva, zero pragmatica. Lui è riflessivo, sensibile, taciturno, logico. Ma vogliamo fare lo stesso cammino di vita. Venivo da esperienze difficili, ma mi sono fatta anche 12 anni di analisi. Ho letto tutto sui narcisi. Mio marito non lo è! È timido, non vuole apparire. Fa questo lavoro con approccio artigianale, di studio”.