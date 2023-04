GF Vip 7, chi sarà l’ultimo finalista tra Alberto e Milena: sondaggi, come votare

GF Vip 7, chi sarà l’ultimo finalista tra Alberto De Pisis e Milena Miconi? Scopriamo cosa ne pensa il pubblico del web con i risultati degli ultimi sondaggi. Come votare il proprio gieffino preferito?

Questa sera, lunedì 2 aprile 2023, si chiude dopo sei mesi e mezzo la settima edizione del Grande Fratello Vip. Cinque dei sei finalisti sono già stati scelti dal pubblico: Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia, Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi. L’ultimo posto in finale andrà ad uno tra Alberto De Pisis e Milena Miconi, al televoto fino alla diretta di stasera. Chi tra loro la spunterà?

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in Finale tra Alberto e Milena. #GFVIP pic.twitter.com/kj52n69dPz — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 27, 2023

Secondo i sondaggi del popolo del web, il risultato è chiarissimo. In tutti i poll, infatti, Milena Miconi è in chiaro vantaggio su Alberto De Pisis. L’ex primadonna del Bagaglino ha collezionato il 69% dei voti sia su Forumfree che su RealityHouse. L’unico sito in cui la lotta pare meno impari è Isa e Chia, dove Milena ha raggiunto il 57%, mentre Alberto ha il 43%. A meno di clamorosi capovolgimenti di fronte, quindi, l’ex di Taylor Mega potrebbe essere costretto a lasciare il programma ad un passo dalla finale.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: