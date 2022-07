Conclusa l’Isola dei Famosi, Mercedes Henger fa una rivelazione che sta mettendo in allarme tutti i suoi fan. Ecco che cosa ha detto la figlia di Eva Henger sui social.

Mercedes Henger, annuncio choc dopo l’isola: “Sto malissimo”

Sarà per lo stress mentale di essere stati lontani da casa con poco cibo o per lo stress prettamente fisico non è dato saperlo con precisione, ma quel che è certo è che Mercedes Henger ha lanciato un allarme sul suo attuale stato di salute.

Tornata in Italia anche con qualche chilo in meno, Henger nelle storie si è rivolta direttamente ai suoi fan. “È arrivato il momento di rivelarvi una cosa che cerco di nascondere da quando sono uscita dall’Isola – ha infatti commentato – sia a voi che agli amici che incontro. La cosa è che sto male, io da quando sono uscita dall’Isola sto malissimo fisicamente perché devo dirvi questa cosa? Perché quando mi fermate e mi vedete con una faccia da “Voglio uccidere tutti”.

Io cerco di dirvi che sono ancora un po’ sfasata, in realtà sto morendo dentro, perché sto fisicamente a pezzi. Non ho avuto il tempo di riprendermi, perché non mi sono fermata un attimo”.

La confessione ai fan

Parlando ancora con i suoi followers, Mercedes ha poi rivelato maggiori dettagli. “Sto morendo, sto morendo di nausea anche in questo momento. Ogni volta che tocco del cibo sto male – spiega ancora la ex naufraga –ogni volta che sono stata con mia sorella in piscina sono stata male.

Vorrei prendere Elena e portarla in spa, ma non lo faccio perché so che starò malissimo. Ovviamente ciò non mi impedirà né di mangiare, né di godermi la mia vita e i miei amici. Non mi sta impedendo di lavorare, non mi sta impedendo di viaggiare, però sappiate che mentre faccio tutte queste cose sto di male davvero”.