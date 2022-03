Dasha Dereviankina, chi è: marito, figlio, Instagram della modella ucraina

Dasha Dereviankina, chi è: una modella ed influencer ucraina che si sta facendo largo non solo tra le passarelle ma anche sui social con scatti davvero mozzafiato.

Dasha Dereviankina, chi è: vita privata

Dasha Dereviankina è nata il 10 giugno 1994 a Kiev in Ucraina. La sua carriera professionale si è sviluppata principalmente come modella ed ha collaborato con marchi quali Guess, Bill Cost e tanti altri. Infatti, ha collaborato con diverse agenzie come StarSystem Models e IMG NY.

Parla ben 3 lingue: russo, tedesco e inglese. Per la bellezza e la somiglianza, spesso viene paragonata a Megan Fox.

Inoltre, la madre di Dasha è un membro di punta di StarSystem Models, agenzia tentacolare che vanta una notevole esperienza sul campo.

Dasha Dereviankina: marito e figlio

Durante un evento di moda l’ucraina ha conosciuto Stefano Sala, anche lui modello. I due poi si sono trasferiti a Gravedona, il paesino nel comasco dove l’uomo è nato e lavora.

Sala è l’ex di Dayane Mello e proprio da lei ha avuto una bambina di nome Sofia che vive con lui. Il 4 settembre 2019 l’uomo è diventato per la seconda volta papà. Infatti, la modella ucraina ha dato alla luce un bambino, di nome Damien. “Benvenuto nostro piccolo. Grazie a tutti i dottori e le ostetriche che sono stati con noi stanotte. Sono stati tutti fantastici” ha scritto la ragazza sul suo profilo Instagram.

Instagram della modella

La modella ucraina è anche una nota influencer. Sul suo profilo Instagram ama condividere scatti mozzafiato ma anche momenti intimi. Il suo profilo vanta ben 599mila follower.