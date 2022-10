GF Vip 7, Alberto De Pisis racconta del tumore: “L’ho affrontato da solo”

GF Vip 7, Alberto De Pisis racconta la sua lotta contro il tumore: “Ho trovato il coraggio di affrontarlo da solo”. L’ex di Taylor Mega ha svelato una parte difficile del suo passato in una conversazione con Antonino Spinalbese.

GF Vip 7, Alberto De Pisis si apre e racconta del tumore: “L’ho affrontato da solo”

Alberto De Pisis, dopo diverse settimane nella casa del Grande Fratello Vip 7, ha trovato la forza di aprirsi e di svelare una fase delicata della sua vita ai suoi coinquilini.

L’ex dell’influencer Taylor Mega ha infatti raccontato qualche dettaglio in più sulla sua lotta contro il tumore, che lo ha colpito quando aveva appena 25 anni. Ha condiviso la sua esperienza durante una chiacchierata con Antonino Spinalbese: “A 25 anni, invece, ho avuto il tumore che per otto mesi mi ha fatto fare chemioterapia. Io sapevo di stare male ma non volevo affrontarlo, non vuoi vederlo. Ho trovato il coraggio di affrontarla da solo.

Nove mesi, non otto, in cui ho vissuto da solo, significa che questa cosa era condivisa con tre persone della mia vita. Questa è stata una mia arma di difesa per darmi forza per non essere commiserato per non cercare compassione in nessuno”.

La vicinanza con Carolina Marconi: “Noi due siamo guerrieri”

De Pisis aveva già svelato qualcosa della sua battaglia personale ad inizio ottobre, durante una conversazione con Carolina Marconi. Il gieffino ha subito mostrato solidarietà alla showgirl venezuelana, sopravvissuta ad un cancro al seno. “I capelli poi ti crescono più corposi e forti.” -ha assicurato De Pisis- “Amore, lo so bene perché io ho fatto 8 mesi di chemioterapia”. La Marconi ha replicato con affetto: “Tu mi capisci, pian piano me lo racconterai. Noi due siamo guerrieri“.