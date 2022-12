Chi era Brad William Henke causa morte di Piscatella in Orange is the New Black

Chi era Brad William Henke, qual è la causa della morte dell'attore volto di Desi Piscatella in Orange is the New Black.

Chi era Brad William Henke: causa morte dell’ex atleta ed attore, volto di Piscatella in Orange is the New Black. Scompare a soli 56 anni l’ex giocatore di football, apparso in molti film e serie tv di culto. L’annuncio del manager: “Uomo gentile, pieno di energia gioiosa”.

Brad William Henke, ex giocatore di football americano poi esploso come attore, è morto all’età di soli 56 anni.

La sua scomparsa risale al 29 novembre, ma la sua famiglia ha deciso solo ora di rendere pubblica la notizia. Ancora nessuna informazione sulla causa del decesso, l’attore è scomparso nel sonno all’improvviso. Henke è conosciuto dal pubblico italiano soprattutto per i suoi tanti ruoli in serie televisive di culto. In particolare, era noto per aver dato un volto a Desi Piscatella, violenta guardia carceraria di Orange is the New Black e principale antagonista della quarta e quinta stagione della serie. “Brad era un uomo incredibilmente gentile, pieno di energia gioiosa”– afferma il suo agente, Matt Del Piano– “Era un attore talentuoso, amava far parte di questa comunità.

Lo abbiamo amato tanto. I nostri pensieri sono per sua moglie e la sua famiglia“.

Carriera e vita privata

Nato a Columbus, in Nebraska il 10 aprile 1966, Brad William Henke diventò un attore quasi per caso, dopo l’improvvisa interruzione della sua carriera agonistica a causa di un serio infortunio nel 1994.

Dopo diversi ruoli minori in ambito pubblicitario e cinematografico, Henke comincia a farsi un nome sul piccolo schermo. Nel corso della sua carriera recita in tante serie televisive di successo tra cui Lost, Life on Mars, Law & Order, Dexter, The Office, Sneaky Pete e il remake di MacGyver. Appare inoltre sul grande schermo in ruoli minori, in film come Pacific Rim, World Trade Center e Split. Brad lascia la sua seconda moglie, Sonja, i suoi figli adottivi Aaden e Leasa e sua nipote Amirah.