Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti entrano nella casa: ecco chi sono

Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti potrebbero entrare nella casa già nella puntata di giovedì 20 ottobre. Tante sono le indiscrezioni ed alcuni nomi che vengono dati per certi. Non resterà attendere per avere conferma ma intanto scopriamo chi sono.

Il Grande Fratello Vip in quest’edizione del 2022 ha avuto diversi problemi sin dall’inizio con alcuni concorrenti. Infatti, diversi hanno abbandonato la casa per motivi e scelte personali.

Ad aver lasciato il reality sono stati Marco Bellavia, Sara Manfuso, Ginevra Lamborghini, Giovanni Ciacci e forse Amaurys Perez lascerà non per sua scelta ma perché ha bestemmiato durante una delle ultime puntate. Dunque, possibile che nella puntata di giovedì 20 ottobre potranno fare il loro ingresso nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia.

Ecco chi sono

C’è chi fa i nomi quasi sicuri dei vip che entreranno nel reality. Ecco chi sono:

Helena Prestes , modella brasiliana che è stata compagna a Pechino Express di Nikita Pelizon

, modella brasiliana che è stata compagna a Pechino Express di Nikita Pelizon Max Bertolani è l’ex fidanzato di Pamela Prati.

è l’ex fidanzato di Teresa Langella , ex corteggiatrice di Uomini e Donne , stando ad alcune Instagram Stories pubblicate dall’influencer pare che sia già arrivata a Roma.

, ex corteggiatrice di , stando ad alcune Instagram Stories pubblicate dall’influencer pare che sia già arrivata a Roma. Dayane Mello è stata la grande protagonista della quinta edizione del reality vip

