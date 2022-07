Marmolada, Mauro Corona: “Tragedia non prevedibile. Io salito 30 volte”

Mauro Corona, noto alpinista scrittore, invita invece a non fare polemiche troppo facili sulla Marmolada “Io sarò salito e sceso 30 volte.."

A parlare e dire la sua in merito alla tragedia avvenuta sulla Marmolada è stato anche Mauro Corona, noto scrittore e volto televisivo appassionato di montagna. Ecco cosa ha detto.

Marmolada, Mauro Corona: “Tragedia non prevedibile”

Mauro Corona, noto alpinista scrittore, invita invece a non fare polemiche troppo facili. “Smettiamola di dire disastro annunciato, io sarò salito e sceso 30 volte – ha infatti detto a Morning News, programma di Canale 5 – il ghiaccio teme il caldo ma non ci si aspettava che crollasse di colpo, non diciamo che si poteva evitare. La montagna è così, c’è troppo caldo e il ghiaccio si scioglie, e cade giù anche la roccia.

La Terra è fatta così, non si poteva evitare. 10 gradi in vetta? Anche l’anno scorso c’erano e siamo saliti”.

“Io sarò salito e sceso 30 volte”

è chiaro che con il senno di poi si poteva stare a casa: cosa facciamo, non si va più da nessuna parte? Attenzione a mettere il dubbio che non si possa più fare nulla. E’ logico che bisogna cambiare il nostro atteggiamento, fare più attenzione”.



