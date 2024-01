GF 2024, chi sono i nominati fino al 29 gennaio: sondaggi, come votare

GF 2024, chi sono i nominati fino al 29 gennaio? Ben sei dei diciassette concorrenti rimasti in gara si sfidano al televoto fino a lunedì prossimo. Chi tra loro sarà eliminato? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2024, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 29 gennaio

Nella 32esima puntata del Grande Fratello 2023-24 nessun concorrente ha lasciato la casa più spiata d’Italia. Il pubblico a casa ha deciso di salvare Beatrice Luzzi e Sergio D’Ottavi e di mandare Federico Massaro al televoto eliminatorio. Il modello ha raggiunto in nomination Stefano Miele, finito direttamente al televoto per aver violato il regolamento. Con i voti dei concorrenti, sono finiti a rischio eliminazione altri quattro gieffini: Monia La Ferrera, Fiordaliso, Perla Vatiero e Sergio D’Ottavi, che non è riuscito a godersi per molto la vittoria al televoto. Il meno votato tra i sei concorrenti in nomination verrà eliminato nella prossima puntata del GF, in onda lunedì 29 gennaio.

Dai primi sondaggi del web sembra che il verdetto sia già quasi certo. Pochi problemi per Sergio, che al momento risulta il più votato sia su Forumfree che su RealityHouse, con percentuali tra il 26% e il 32%. Può stare tranquilla anche Perla, stabile al secondo posto con oltre il 20% dei voti. Il fanalino di coda è Monia, ultimissima in entrambi i sondaggi per il momento con appena il 4%. È ancora presto per sparare sentenze e non si può escludere una rimonta, ma per il momento il gap con i suoi rivali è parecchio ampio. Arrancano anche Stefano, penultimo al 14% su RealityHouse, e Federico, fermo all’11% su Forumfree. Come andrà a finire?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: