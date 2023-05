Matilde Celentano, chi è la prima donna sindaco di Latina: età, curriculum, carriera

Chi è Matilde Celentano, prima donna sindaco di Latina. Candidata con il centrodestra, ha battuto il sindaco uscente Damiano Coletta raccogliendo oltre il 70% dei voti. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Matilde Celentano, carriera e curriculum della prima donna sindaco di Latina

Matilde Celentano è il nuovo sindaco del comune di Latina, prima donna a ricoprire la posizione nella storia del capoluogo laziale. Supportata dalla coalizione di centrodestra, ha battuto nettamente la concorrenza del sindaco uscente del centrosinistra, Damiano Coletta, raccogliendo ben il 70,68% dei voti. “Dedico questa vittoria a tutte le donne della città.” –ha affermato Celentano- “Un risultato straordinario. Sono felice, commossa, emozionata, ma avverto tutta la responsabilità di rimettere in piedi una città in stato di abbandono. Mi conforta il fatto che non sarò sola, potendo contare in una maggioranza solida”.

Il curriculum del nuovo primo cittadino, studi e carriera

Nata a Carbonia, in Sardegna, il 14 ottobre 1959, Matilde Celentano ha 63 anni e vive a Latina da quando ne aveva solo 13. Nel 1987 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi La Sapienza di Roma, per poi specializzarsi in Terapia Fisica e Riabilitazione, con Perfezionamento in Posturologia e Chinesiterapia, a Milano, all’Università degli Studi. Ad oggi è dirigente medico della ASL di Latina.