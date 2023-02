Anna Oxa contro la giuria della sala stampa: comunicato duro perché la sua canzone non è stata capita

Anna Oxa non ha preso per niente bene l’ultimo posto nella prima classifica parziale del Festival di Sanremo 2023. La cantante ha fatto diversi comunicati di protesta sui social contro la giuria della sala stampa.

Anna Oxa contro la giuria della sala stampa

Anna Oxa si è esibita nella prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo. La sua esibizione e la sua canzone non sono piaciute alla sala stampa che ha classificato ultima la cantante, “La società Oxarte e Anna Oxa ringraziano il pubblico. Il vostro affetto è molto forte… Non riusciremo a rispondere a tutti. Però vi abbracciamo e vi diamo appuntamento a giorno 9”, ha scritto in un primo momento l’artista sui suoi canali social.

Poi, arriva una prima stoccata alla giuria: “È bello sentire che non vi aspettavate altro dalla Stampa… Perché si, è avuta ennesima conferma… Evidentemente non rappresentano nemmeno voi. A giovedì!”.

Comunicato duro perché la sua canzone non è stata capita

Il giorno dopo, è arrivato anche un comunicato per rispondere alla voto della giuria della sala stampa con dure parole. “La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano “Sali (Canto dell’anima)”. Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano”, si legge su Facebook. E poi ecco che arriva il consiglio: “Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione”. Ecco il significato e il testo della canzone.