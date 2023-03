Steve Mackey, bassista che ha contribuito ad alcuni dei più grandi successi dei Pulp, si è spento a 56 a causa di una malattia.

Morto Steve Mackey, bassista dei Pulp

Steve Mackey, bassista che ha contribuito ad alcuni dei più grandi successi dei Pulp, si è spento a 56 a causa di una malattia. Nato a Sheffield nel novembre 1966, Stephen Patrick Mackey è entrato a far parte dei Pulp nel 1989, prendendo il posto di Anthony Genn, che aveva lasciato la band dopo la pubblicazione del loro secondo album.

Dopo il successo internazionale e i tour senza sosta in giro per il mondo, i Pulp avevano vissuto un periodo di flessione culminato con il concerto al Rotherham Magna Centre nel dicembre 2002, alla fine del quale il cantante Jarvis Cocker annunciò alla folla lo scioglimento della band.

Ha lavorato come produttore o autore per artisti come M.I.A., Florence and the Machine, The Long Blondes e altri. Appare nel film Harry Potter e il calice di fuoco (2005) come membro della band di stregoni Weird Sisters.

Le parole della moglie

“Siamo scioccati e distrutti di aver detto addio al mio bellissimo e brillante marito. Steve era l’uomo più talentuoso che conoscevo, un eccezionale musicista, produttore, fotografo e filmmaker”. ha detto Katie Grand, moglie di Steve Mackey che ha dato l’annuncio della morte del marito.