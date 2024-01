GF 2024, chi sono i nominati fino al 23 gennaio: sondaggi, come votare

GF 2024, chi sono i nominati fino al 23 gennaio? Tre concorrenti del Grande Fratello si sfidano al televoto, attivo fino alla prossima puntata del reality show. Chi tra l’oro finirà a rischio eliminazione? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2024, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 23 gennaio

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023-24 un’altra concorrente ha lasciato la casa più spiata d’Italia. Il pubblico ha eliminato Rosanna Fratello, che abbandona il programma dopo appena 44 giorni. Salvi per un pelo il macellaio Paolo Masella e il surfista Sergio D’Ottavi. Sono tre i nominati di questa settimana, al televoto fino alla prossima puntata, in onda martedì 23 gennaio invece che di lunedì per far spazio alla finale della Supercoppa Italiana. I tre concorrenti a rischio sono Beatrice Luzzi, Federico Massaro e Sergio D’Ottavi. Il meno votato tra loro finirà al prossimo televoto eliminatorio, al fianco di Stefano Miele, nominato d’ufficio per aver violato il regolamento.

Poche le sorprese nei dati raccolti dai primi sondaggi sul web. Beatrice è sempre primissima, con percentuali attorno al 50% dei voti su Isa e Chia, RealityHouse e Forumfree. Sarà quindi un testa a testa tra Federico e Sergio, che per ora sembrano dividersi equamente il restante 50%. D’Ottavi è in leggero svantaggio su Forumfree, mentre Massaro arranca su Isa e Chia. Con ogni probabilità chi riuscirà a scamparla lo farà solo per il rotto della cuffia. Chi finirà a rischio eliminazione insieme a Stefano Miele?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: