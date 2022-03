Pensioni marzo in aumento: cambiamenti e tutte le cifre

Pensioni marzo in aumento e diverse novità che sono considerate dall'INPS a partire dal nuovo anno. Ecco cosa cambia.

Pensioni marzo aumento: mese di novità e cambiamenti. Da segnalare che a marzo 2022 le pensioni sono state erogate in anticipo, a partire dal 23 febbraio e fino all’1 marzo, per i pensionati titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution.

Pensioni: cosa cambia

I primi cambiamenti sulle pensioni di inizio anno riguarda l’introduzione dell’assegno unico dal 1° marzo 2022, che sostituisce una serie di agevolazioni per i genitori.

Nel calcolo dei pagamenti in arrivo nel mese di marzo ecco cosa c’è da considerare secondo l’INPS:

riconoscimento delle detrazioni per ciascun figlio di età pari o superiore a 21 anni ;

; revoca delle seguenti maggiorazioni : detrazioni previste per i figli inabili; detrazioni previste per i figli minori di 3 anni; detrazioni previste per i nuclei con più di tre figli;

: revoca delle ulteriori detrazioni pari a 1.200 euro, previste in presenza di almeno 4 figli a carico.

Inoltre, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni dal mese di aprile 2022, sarà necessario presentare una nuova domanda di detrazione.

Pensioni marzo in aumento: tutte le cifre

Il motivo dell’aumento delle pensioni è l’applicazione delle nuove aliquote irpef, chesono le seguenti per i pensionati: 23% per i redditi fino a fino a 15mila euro, 25% tra 15mila e 28mila euro, e 35% per gli assegni pensionistici legati alla fascia tra i 28mila e 50mila euro.

Infine l’aliquota è al 43% per l’eccedenza oltre quota 50mila euro. Va segnalato anche l’incremento della no tax area per i pensionati fino a 8.500 euro rispetto ai precedenti 8mila euro.

Il magazine dedicato alla piccola e media impresa, Idome ha stilato l’aumento in base alla fascia di reddito. Di seguito un aumento su base annuale in base al vostro assegno:

gli assegni da 1.500 euro avranno un aumento di 39 euro ;

avranno un aumento di ; gli assegni da 2000 euro avranno un aumento di 52 euro ;

avranno un aumento di ; gli assegni da 2500 euro avranno un aumento di 63 euro ;

avranno un aumento di ; gli assegni da 3000 euro avranno un aumento di 74 euro;

avranno un aumento di gli assegni da 3500 euro avranno un aumento di 83,67 euro ;

avranno un aumento di ; gli assegni da 4000 euro avranno un aumento di 93 euro ;

avranno un aumento di ; gli assegni da 4500 euro avranno un aumento di 103 euro ;

avranno un aumento di ; gli assegni da 5000 euro avranno un aumento di 112,92 euro.

