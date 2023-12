GF 2023, chi sono i nominati fino al 9 dicembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 9 dicembre? Quattro dei concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto, attivo fino alla puntata di sabato prossimo. Chi tra loro verrà eliminato? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 9 dicembre

Nessuna eliminazione nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023, che ha però comunque visto Alex Schwazer lasciare la casa. Il marciatore olimpico, ultimo al televoto, avrebbe dovuto giocarsi il suo posto al reality nella prossima votazione eliminatoria, ma ha deciso di ritirarsi per stare vicino alla sua famiglia. Dopo l’ingresso di Monia La Ferrera e Federico Massaro, il cast ha votato per decidere chi mandare al televoto eliminatorio insieme ad Anita Olivieri, punita dal GF con una nomination diretta per aver ricevuto illegalmente un biglietto da sua madre. In bilico insieme a lei ci sono Perla Vatiero, Mirko Brunetti e Sara Ricci.

Al momento i sondaggi del web vedono Sara in grande vantaggio, mentre Mirko arranca rischiando l’eliminazione. Su Forumfree l’attrice ha un vasto seguito: ha ottenuto finora circa il 49% dei voti. Al secondo posto vi è Perla, poco sopra il 22%, seguita a ruota da Anita attorno al 19%. Ultimissimo Mirko con appena l’8% dei voti. Il pubblico sembra non gradire più i suoi atteggiamenti e la sua tendenza a tenere il piede in due scarpe con Perla e Greta. Sarà costretto a lasciare la casa?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: