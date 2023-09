GF 2023, chi sono i nominati fino al 28 settembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 28 settembre? Cinque concorrenti del Grande Fratello sono al televoto fino a giovedì: il preferito del pubblico godrà dell’immunità e avrà in mano il destino degli altri inquilini. Come votare il proprio vip preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 28 settembre

Il pubblico del Grande Fratello 2023 torna al televoto dopo l’eliminazione di Claudio Roma nella quinta puntata del reality show, andata in onda lunedì 25 settembre. Gli inquilini del GF 2023 sono ora separati in due gruppi, dieci di loro vivono nel tugurio mentre gli altri dieci si godono i lussi della casa. Una separazione che ha conseguenze anche sulle nomination, palesi per i tuguriati e segrete per i fortunati inquilini della villa. Al televoto, attivo fino a giovedì 28 settembre, tornano Grecia Colmenares, Arnold Cardaropoli,Giselda TorresaneVittorio Menozzi, tutti abitanti del tugurio, a cui si aggiunge dalla casa Beatrice Luzzi. Il preferito tra loro cinque otterrà l’immunità e avrà l’occasione di mandare un altro concorrente direttamente al televoto eliminatorio.

Per il momento i sondaggi danno in grande vantaggio Beatrice Luzzi, che finora ha accumulato voti tra il 33% e il 44% su RealityHouse e Forumfree. La inseguono Giselda e Vittorio, con Grecia parecchio distanziata al 10%. Poche chance per Arnold, fanalino di coda in tutti i sondaggi con percentuali attorno al 4%.

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: