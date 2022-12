Giorgia squalificata da Sanremo 2023? Fiorello fa ascoltare la canzone in gara a Viva Rai2 e Amadeus chiama in diretta

Giorgia squalificata da Sanremo 2023? Nella puntata mattutina di Viva Rai2 del 22 dicembre, Fiorello fa ascoltare pochi secondi di una canzone che lo showman siciliano dice che il brano in gara dell’artista al prossimo Festival. Attimi di terrore con la telefonata in diretta di Amadeus.

Giorgia squalificata da Sanremo 2023?

Attimi di terrore nella puntata di Viva Rai2 con Fiorello che fa ascoltare pochissimi secondi la presunta canzone che Giorgia porterà sul palco dell’Ariston in gara al festival di Sanremo.

Lo showman siciliano ha mostrato la conversazione WhatsApp con la cantante in cui Giorgia gli invia la canzone che porterà in gara, raccomandando massima prudenza. “Ne facciamo ascoltare solo 3 secondi, il regolamento lo consente”, dice Fiorello.

Fiorello fa ascoltare la canzone in gara a Viva Rai2 e Amadeus chiama in diretta

Amadeus telefona in diretta: “Fiore hai fatto un casino, non si scherza con Sanremo. Ho messo nel regolamento che non si può sentire in anteprima neanche un secondo.

Devo squalificare Giorgia”. Giorgia scrive in diretta a Fiorello, che davvero sembra esser ein imbarazzo ma in particolare Biggio e Casciari, al suo fianco, non sono a conoscenza dello scherzo. Po, dopo numerosi messaggi in diretta e faccia preoccupatissime, ecco che viene fuori la verità. Era tutto uno scherzo, a conoscenza erano solo di Fiorello, Amadeus e Giorgia. Nessun altro sapeva niente. I secondi del brano ascoltati in diretta erano legati ad un’altra canzone inedita della cantante, che forse finirà nel disco di prossima uscita.

