In vista delle elezioni, Elodie si è espressa contro Giorgia Meloni. Ecco il motivo e che cosa ha detto l'artista

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, sono diversi gli artisti che stanno uscendo allo scoperto per schierarsi politicamente. Oltre alla cantante Giorgia, qualche giorno fa Elodie si è espressa in aperta polemica con Giorgia Meloni.

Elodie contro Giorgia Meloni: “Mi fa paura il suo programma”

La cantante Elodie, a differenza di Giorgia, in più di un’occasione era già intervenuta in passato per esprimersi contro alcuni punti portati avanti dalla destra.

Più di una volta, infatti, aveva criticato le posizioni politiche di Fratelli d’Italia, in particolare quelle contro gli immigrati e la difesa della famiglia naturale.

La polemica con Giorgia Meloni

Ancora una volta quindi la cantante romana, tramite il suo profilo social, non si è smentita e si è espressa contro Giorgia Meloni riprendendo anche il programma di Fratelli d’Italia del 2018. “A me sinceramente fa paura” ha infatti rimarcato Elodie, da tempo attiva nella difesa della parità dei diritti per il mondo Lgbt+.

Tra i punti cardine del programma elettorale di Fratelli d’Italia vi erano, infatti, “l’abolizione dell’anomalia solo italiana della concessione indiscriminata della sedicente protezione umanitaria e asilo solo per donne, bambini e nuclei familiari che fuggono veramente dalla guerra”, la “difesa della nostra sovranità nazionale” e “la difesa della famiglia naturale, lotta all’ideologia gender e sostegno alla vita”.