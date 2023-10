GF 2023, chi sono i nominati fino al 2 novembre: sondaggi, come votare

GF 2023, chi sono i nominati fino al 2 novembre? Quattro concorrenti del Grande Fratello si sfidano televoto fino a giovedì prossimo. Chi finirà al televoto eliminatorio? Come votare il proprio gieffino preferito per salvarlo? Scopriamolo insieme.

GF 2023, chi sono i nominati: i concorrenti al televoto fino al 2 novembre

Nell’ultima puntata del Grande Fratello 2023, la PR Valentina Modini non è riuscita a salvarsi. Lady Fajana ha raccolto solo il 9% dei voti ed è stata eliminata dal reality show. Molto ampio il divario tra Valentina e gli altri concorrenti in nomination: Beatrice Luzzi ha dominato come al solito ottenendo il 35% dei voti, seguita da Giuseppe Garibaldi al 20% e da un Massimiliano Varrese in calo al 16%. Il prossimo televoto, attivo fino a giovedì 2 novembre, vede ben quattro concorrenti in nomination. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno nominato di nuovo Beatrice, questa volta accompagnata da Fiordaliso, Giselda Torresan ed Alex Schwazer. Il più votato tra loro sarà il preferito del pubblico, mentre il meno votato andrà direttamente al prossimo televoto eliminatorio.

In base ai primi sondaggi non sembrano esserci novità sorprendenti in vista. Su Reality House Beatrice Luzzi è come di consueto prima e incontrastata, a un passo dalla soglia del 70%. Più equilibrata, invece, la situazione di Fiordaliso, Giselda ed Alex, con le due donne testa a testa con l’11% e il marciatore in leggero ritardo poco sotto l’8%. L’atleta è al momento il concorrente più a rischio, ma non si può escludere un suo possibile sorpasso. Come andrà a finire?

Come funziona il televoto: come votare e salvare chi è in nomination

Per partecipare al televoto e provare a salvare il proprio concorrente preferito ci sono quattro metodi, di cui tre gratuiti: