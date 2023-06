Chi è Serena Rossi: marito Davide Devenuto, carriera, film, fiction

Serena Rossi è un’attrice e presentatrice di successo napoletana, compagna dell’attore Davide Devenuto, madrina della 78esima edizione del Festival di Venezia 2021. Conosciamola meglio: età, carriera e vita privata.

Chi è Serena Rossi

Serena Rossi ha 36 anni: è nata a Napoli il 31 agosto 1985 sotto il segno zodiacale della Vergine. La sua è una famiglia di artisti: il padre è chitarrista, la madre cantante, il nonno autore di canzoni. Questo appassionato clima familiare la accompagna per tutta l’infanzia e l’adolescenza favorendo il suo amore per i musical, dove esordisce per la prima volta come cantante nel 2001.

Serena Rossi: carriera

La carriera di Serena Rossi è brillante e ricca di successi, spaziando dalla conduzione di importanti programmi televisivi, pellicole cinematografiche, ruoli in serie tv e interpretazioni teatrali.

Il suo esordio a teatro avviene nel 2001, quando esce la prima assoluta del musical teatrale C’era una volta… Scugnizzi. Terminato il liceo linguistico sa già che la sua strada è il mondo dello spettacolo e nel 2003 debutta nella soap opera Un posto al sole, nelle vesti di Carmen Catalano. Grazie a questo ruolo Serena conquista il pubblico e inizia a farsi strada nel mondo della recitazione. Nel 2019 commuove i telespettatori interpretando il ruolo di Mia Martini nel film biografico Io sono Mia.

Serena Rossi è stata anche la madrina della 78esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia e ha condotto le serate di apertura di mercoledì 1 settembre 2021 e di chiusura sabato 11 settembre, in occasione della quale sono stati annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali dell’evento.

A inizio 2022 è in televisione con la fiction “La sposa”, che si rivela un grande successo di pubblico, così come grande successo ha avuto la fiction Mina Settembre.

Serena Rossi: marito

L’attrice e presentatrice napoletana è legata sentimentalmente dal 2008 a Davide Devenuto, ex collega conosciuto sul set di Un posto al sole e con il quale ha avuto un bambino, Diego.

I due hanno raccontato che la prima volta che si sono incontrati non si sopportavano. Poi, una volta che Serena ha abbandonato la soap opera hanno iniziato a frequentarsi, nonostante la loro relazione abbia subito una battuta d’arresto durata un anno.Poi si sono ritrovati e rimessi insieme.

Matrimonio segreto

Alla fine, nel giugno 2023, i due si sono sposati con un matrimonio segreto.

Lui indossava un completo blu e una T-shirt, entrambi circondati dai parenti più stretti. Un momento che la coppia ha preferito vivere lontano dal clamore mediatico, condividendo questo evento così importante della loro storia d’amore lontano da occhi indiscreti.